Incident grav lângă o școală din Glasgow

Incidentul a avut loc pe 20 iunie 2023, în fața unei unități de învățământ din Glasgow, cel mai mare oraș din Scoția. Colin Shaw, un veteran militar, de 50 de ani, discuta cu un prieten în momentul în care stâlpul, aflat într-o stare extrem de deteriorată, s-a prăbușit peste el, potrivit BBC. Victima a suferit răni grave, inclusiv fracturi multiple, și continuă de atunci să aibă probleme de sănătate mentală.

Cazul a ajuns în fața instanței. „Colegul lui a fugit și a țipat către domnul Shaw, dar stâlpul l-a lovit din spate și l-a țintuit cu fața în jos, pe sol. Cablul atașat stâlpului a fost prins de o mașină care trecea și a tras stâlpul peste el”, a precizat procurorul Richard Brown în fața instanței.

Imediat după incident, un alt vehicul a prins cablul, ceea ce a permis în cele din urmă eliberarea lui Shaw. Serviciile de urgență au fost chemate, iar bărbatul a fost găsit conștient, dar în stare de dureri intense.

Stâlpul era corodat, fiind utilat cu mult peste perioada recomandată

O investigație ulterioară a dezvăluit că stâlpul de iluminat avea o durată de viață recomandată între 20 și 25 de ani, dar era utilizat de două ori peste această limită. Ultima inspecție efectuată în martie 2022 nu a identificat nivelul grav de coroziune, iar înlocuirea planificată era programată pentru aprilie 2024.

După accident, Consiliul Local Glasgow a cheltuit 7,5 milioane de lire sterline pentru a înlocui stâlpii de iluminat din oraș.

Consiliul Local Glasgow a fost amendat cu 100.000 de euro

În instanță, Consiliul Local Glasgow a pledat vinovat pentru încălcarea legislației privind sănătatea și securitatea la locul de muncă.

Cu toate acestea, judecătorul Iain Fleming a subliniat că autoritatea locală a dat dovadă de neglijență, ceea ce a dus la „consecințe serioase, severe și care au schimbat viața” victimei.

„Există o caracteristică agravantă deoarece infracțiunea a avut loc în apropierea unei școli, unde riscul prezenței copiilor este mai ridicat”, a subliniat judecătorul, potrivit sursei citate.

În cele din urmă, instanța a amendat Consiliul Local Glasgow cu aproximativ 100.000 de euro. Legislația britanică permite aplicarea de amenzi penale sau administrative, inclusiv împotriva autorităților publice, dacă acestea au neglijat obligații legale ce au dus la vătămarea unei persoane.

