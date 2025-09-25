Consiliul Român pentru Publicitate (RAC) lansează AdEthics, platforma pentru influencer marketing online responsabil

Această inițiativă vine ca o evoluție firească a misiunii RAC, care de peste 25 de ani asigură autoreglementarea în publicitate în România, pe baza Codului de Practică în Publicitate, care ghidează comunicarea comercială corectă, onestă și decentă.

AdEthics a fost lansată în primă fază de Alianța Europeană pentru Standarde în Publicitate (EASA) și se adresează în principal influencerilor, cu scopul de a ridica nivelul de comunicare responsabilă a acestora. Platforma este acum disponibilă și în limba română, în aplicația 360 learning, și poate fi accesată atât de pe PC, cât și de pe telefonul mobil. Informațiile sunt publice pe site-ul RAC, iar înscrierea se poate face prin e-mail din tab-ul AdEthics de pe pagina de Internet a RAC. Link de înscriere – imst-training@rac.ro.

Programul se bazează pe doi piloni complementari:
• Training – un curs online rapid, accesibil și prietenos, structurat în șase module distincte care acoperă principalele capitole din Codul de Practică în Comunicare Comercială al RAC, de la introducerea în autoreglementarea publicității și marcarea conținutului comercial, până la păstrarea unui ton onest, legal și decent față de consumatori, responsabilitatea socială, dreptul de autor și protecția datelor (GDPR). Fiecare modul se finalizează cu un test.
• Certificare – acordată după monitorizarea online de către RAC, ca dovadă a aplicării consecvente a standardelor etice și legale.

Recomandări
„AdEthics este modul prin care RAC își pune în practică misiunea de a încuraja comunicarea online responsabilă. Vrem ca influencerii și agențiile să aibă la îndemână instrumentele necesare pentru a respecta legea, a proteja consumatorul și a-și crește credibilitatea în fața publicului. Considerăm că o piață de publicitate digitală sănătoasă este în beneficiul tuturor, de la creatori și branduri, până la fiecare utilizator care consumă acest tip de conținut.”, a declarat Oana Cociașu, Președinte RAC.

În contextul noilor reglementări adoptate de CNA, prin care conținutul comercial online este reglementat într-un mod similar televiziunii și radioului tradițional, AdEthics vine să ofere un cadru practic și adaptat prin care influencerii și brandurile pot înțelege și aplica aceste cerințe, evitând riscurile și construind comunicări responsabile.

Consiliul Român pentru Publicitate (RAC) lansează AdEthics, platforma pentru influencer marketing online responsabil

Împreună, aceste componente creează un sistem complet pentru instruire, evaluare și sprijin în comunicarea influencer marketing, aliniată atât legislației naționale, cât și standardelor internaționale.

Consiliul Român pentru Publicitate sau Romanian Advertising Council (RAC) este o organizație profesională, non-guvernamentală, non-profit și independentă. Activitatea de bază a Consiliului este autoreglementarea în publicitate. În prezent, Consiliul Român pentru Publicitate oferă serviciul de copy advice, Marca Etica și platforma AdEthics.

Activitatea Consiliului Român pentru Publicitate se bazează pe Codul de Practică în Publicitate, elaborat de membrii săi. Codul RAC reprezintă un set de reguli etice de respectat de către toți cei implicați în domeniul publicității și în orice formă de comunicare comercială. Scopul documentului este să sprijine dezvoltarea unui mediu de afaceri decent și onest în România prin oferirea unui ghid de formă și conținut pentru o informare corectă, cinstită și decentă față de consumator și industrie.

RAC a fost înființat în 1999 și numără astăzi 85 de membri: companii, agenții de publicitate, media și asociații profesionale. Pentru mai multe informații, consultați site-ul www.rac.ro.

La rândul său, Consiliul este membru în organizații europene cum este EASA începând din 2000 – European Advertising Standards Alliance sau globale: IAA – International Advertising Alliance, IAB – International Advertising Bureau, iar din 2016 ICAS – International Council of Ad Selfregulation.`

Boli ascunse ale inimii, tratamente și controale obligatorii. Interviu cu dr. Rodica Niculescu, șefa secției de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR

Alte știri

Cardinalul Lucian Mureşan a murit. Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice avea 94 de ani
Știri România 21:06
Cardinalul Lucian Mureşan a murit. Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice avea 94 de ani
O elevă olimpică, cu media 9,85, a rămas fără bursă, după măsurile lui Daniel David: „Nedreptate strigătoare la cer”
Știri România 21:02
O elevă olimpică, cu media 9,85, a rămas fără bursă, după măsurile lui Daniel David: „Nedreptate strigătoare la cer”
Monden

Anunțul făcut de Octavian Strunilă înainte de premiera emisiunii „Hai că poți”. Ce se va întâmpla în prima ediție. „Am bani mulți de dat”
Stiri Mondene 17:43
Anunțul făcut de Octavian Strunilă înainte de premiera emisiunii „Hai că poți”. Ce se va întâmpla în prima ediție. „Am bani mulți de dat”
Cum a fost ales juriul emisiunii „The Ticket” de la Antena 1. Mihai Bendeac, detalii din interior: „Ea a făcut toate aceste alegeri”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:19
Cum a fost ales juriul emisiunii „The Ticket” de la Antena 1. Mihai Bendeac, detalii din interior: „Ea a făcut toate aceste alegeri”
Politic

Cele trei scenarii aflate pe masa lucru a Coaliției pentru „reforma” administrației publice locale: de la forma radicală a lui Bolojan la varianta „îndulcită” a PSD
Analiză
Politică 20:00
Cele trei scenarii aflate pe masa lucru a Coaliției pentru „reforma” administrației publice locale: de la forma radicală a lui Bolojan la varianta „îndulcită” a PSD
Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: „În ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme și asta mă neliniștește profund”
Politică 08:46
Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: „În ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme și asta mă neliniștește profund”
