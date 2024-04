În sala de judecată, inculpatul a păstrat tăcerea asupra acuzațiilor. El îi mărturisise anterior crima psihiatrului său.

„Beam o sticlă de coniac în fiecare zi, în acel moment, și nu-mi mai amintesc crima. Am omorât-o și nu înțeleg de ce am făcut-o. Am iubit-o”, i-a spus Constantin F. medicului.

Anterior, între cei doi fuseseră certuri repetate pentru că bărbatul bea prea mult. În cele din urmă, Anka s-a mutat din apartamentul comun.

Constantin F. nu a putut face față despărțirii, deși i-a spus specialistului că nu este gelos. Au existat și intervenții ale poliției după separare, deoarece românul ar fi amenințat-o pe iubita sa.

Crima s-a petrecut în fața blocului, după ce femeia s-a întors de la serviciu din tura de noapte.

„Am auzit o femeie țipând, am fugit la fereastra bucătăriei, l-am văzut pe Constantin, cu care eram coleg de muncă, lovind-o pe femeie în ceafă. Am mers la apartament și am văzut lama lungă de aproximativ 20 de centimetri în mâna lui și am urlat: Ce faci? O ucizi. El a plecat calm, era prea târziu”, a declarat un martor, în timpul procesului.

Potrivit acuzării, ucigașul a înjunghiat-o pe pe Anka de 22 de ori, o dată în ceafă, de 11 ori în spate și de 10 ori în piept. Când au sosit salvatorii, femeia, mamă a doi copii, de 13 și 20 de ani, era moartă.

Recomandări REPORTAJ pe holurile Spitalului Sf. Pantelimon, unde se anchetează decesele suspecte ale 17 oameni. „La ATI e scandal în fiecare an, se mănâncă între ei”

Crima a avut loc Bodenwerder, landul Saxonia Inferioară. Orașul are în jur de 6.000 de locuitori.

Urmărește-ne pe Google News