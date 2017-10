Contre între Melania Trump și … Ivana Trump. Prima doamnă a Statelor Unite i-a dat o replică dură primei soții a lui Donald Trump. Ivana a afirmat într-un interviu că ea este de fapt prima doamnă, iar replica nu s-a lăsat așteptată prea mult.

Ivana Trump a acordat un nou interviu pentru a-și promova cartea „Raising Trump”, după ce într-un interviu anterior a afirmat că președintele american „nu ar fi fost cine este, fără ea”. Și de această dată, prima soție a președintelui a făcut însă mai multe afirmații care au stârnit … nemulțumire. Ea a spus că „ea e prima soție, deci ea e prima doamnă”, dar și că are telefonul direct de la Casa Albă, dar nu vrea să-l folosească pentru „a nu da naștere unei gelozii”, noteză BBC News.

Ivana Trump s-a căsătorit cu Donald Trump în 1977. Cei doi au divorțat în 1992, după mai multe scandaluri, implicit în urma relației acestuia cu actrița Marla Maples – care ulterior a devenit a doua soție a președintelui de la Casa Albă. Liderul de la Casa Albă a divorțat și de Marla Maples în 1997, iar din 1998 este căsătorit cu Melania Trump.

„Am numărul de telefon direct de la Casa Albă dar nu vreau să-l sun acolo, deoarece pentru că acolo este Melania. Nu vreau să dau naştere unei gelozii sau altor lucruri de acest fel, pentru căeu sunt prima soţie a lui Trump. Eu sunt prima doamnă, ok?”, a spus Ivana Trump.

Ivana Trump on Pres. Trump as a dad: "He was not the father which would take a stroller and go to Central Park." https://t.co/iGg9piFeFi pic.twitter.com/f7ukRIm4t8

— Good Morning America (@GMA) October 9, 2017