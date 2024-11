Pelosi – unul dintre cei mai influenți politicieni de la Washington – a declarat pentru The New York Times: „Dacă preşedintele s-ar fi retras mai devreme, ar fi putut exista alţi candidaţi în cursă”.



Remarcile sale sunt cele mai recente acuzaţii aduse lui Biden din partea democraţilor după ce partidul a pierdut marţi controlul asupra Casei Albe şi asupra Senatului și este pe cale să fie învins la Camera Reprezentanților.



După prestația slabă avută de Joe Biden la dezbaterea televizată cu Donald Trump, la sfârșitul lunii iunie, Nancy Pelosi ar fi condus presiunile democraţilor de a-l scoate pe Biden din cursă, lucru care s-a întâmplat o lună mai târziu.

Nancy Pelosi spune că a vrut o cursă deschisă, nu susținerea imediată a Kamalei Harris

„Anticiparea a fost că, în cazul în care preşedintele se va da la o parte, vor avea loc alegeri primare deschise”, a subliniat Pelosi.



Un scrutin primar deschis ar fi implicat un număr de candidaţi democraţi care ar fi concurat pentru nominalizarea partidului în cursa finală pentru Casa Albă.



Pelosi crede că Harris s-ar fi descurcat bine într-un astfel de proces primar şi că acesta ar fi făcut-o „mai puternică”. „Dar noi nu ştim asta, deoarece nu s-a întâmplat. Trăim cu ceea ce s-a întâmplat”, a declarat politiciana din California, care a fost realeasă marţi pentru al 20-lea mandat în Camera Reprezentanţilor.



„Şi pentru că preşedintele a sprijinit-o imediat pe Kamala Harris, acest lucru a făcut aproape imposibilă organizarea unor alegeri primare la acel moment. Dacă ar fi fost mult mai devreme, ar fi fost altfel”, a insistat ea.

Recomandări PNL și PSD se spală pe mâini de vila lui Iohannis. Festivalul ipocriziei a venit după cel al slugărniciei

Replici între consilierii lui Harris și cei ai lui Biden

Vorbind pentru Politico, consilierii lui Harris au aruncat la rândul lor vina asupra lui Biden. Potrivit acestora, președintele în exercițiu ar fi trebuit să se retragă mai devreme.



„Am desfăşurat cea mai bună campanie posibilă, având în vedere că Joe Biden era preşedinte”, a declarat un consilier citat sub rezerva anonimatului. „Joe Biden este singurul motiv pentru care Kamala Harris şi democraţii au pierdut în seara aceasta”, a susținut acest consilier.

De cealalată parte, un fost consilier al lui Biden a declarat pentru Axios că Harris inventează scuze. „Cum ai cheltuit un miliard de dolari şi nu ai câştigat?”, a spus acest consilier.

Critici la adresa complotiștilor din tabăra lui Obama

Alți acuzați sunt consilierii fostului președinte Barack Obama, care „au încurajat public luptele interne ale democraților pentru a-l scoate din cursă pe Joe Biden”, dar „nici măcar nu au vrut ca Kamala Harris să fie nominalizată”.



Senatorul democrat de Pennsylvania, John Fetterman, spune că alegerile au fost pierdute de partidul său din cauza celor care au complotat pentru înlăturarea lui Biden.



„Pentru cei care au decis şi s-au mişcat pentru a-l desfiinţa pe Biden, iar apoi aţi obţinut alegerile pe care le doreaţi, este potrivit să vă însuşiţi rezultatul şi consecinţele”, a declarat el într-un interviu acordat pentru publicaţia politică Semafor.

Recomandări Procurorii cer pedeapsa maximă pentru Mario Iorgulescu în dosarul în care este acuzat de ucidere din culpă. Când vor lua judecătorii decizia finală

Stânga radicală, acuzată că a îndepărtat grupuri tradiționale de alegători

Tom Suozzi, congresman democrat din New York, a declarat că pierderea alegerilor a fost cauzată parţial de concentrarea partidului pe „a fi corect din punct de vedere politic”. În opinia sa, partidul s-a străduit prea mult să contracareze liniile de atac ale republicanilor privind „anarhia în campusurile universitare, băieţii care joacă în sporturile fetelor şi un atac general asupra valorilor tradiţionale”.



Ritchie Torres, un alt congresman democrat din New York, a învinuit „extrema stângă”. Potrivit lui, radicalii de stânga „au reuşit să îndepărteze un număr istoric de latino-americani, votanți de culoare, asiatici şi evrei de Partidul Democrat cu absurdităţi precum «Defund the Police» sau «From the River to the Sea» sau «Latinx»”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News