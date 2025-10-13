Procedura vizează călătorii din afara spațiului comunitar și are scopul de a înlocui treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor.

Cum funcționează noul sistem și care sunt avantajele

Noua procedură digitală implică scanarea feței și a amprentelor, fiind concepută pentru a colecta date despre călători și a combate infracționalitatea.

Cetățenii britanici care au călătorit din Sibiu spre Londra au fost printre primii care au experimentat noul sistem de control electronic.

„A fost pe repede înainte și cred că va merge și mai repede această verificare pe viitor odată ce datele sunt capturate. Odată ce procesul va fi rapid pentru cetățeni, cred că e un beneficiu pe termen lung. Că e obligatoriu sau nu, nu decid eu și nu mă deranjează”, a spus un pasager englez.

Comisarul-șef Dorin Muntean, șeful sectorului Poliției de Frontieră de pe Aeroportul Sibiu, a explicat avantajele sistemului: „Avantajele sunt că se pot verifica și se calculează automat durata de ședere, astfel încât putem să știm sigur la intrare dacă persoana îndeplinește condițiile de intrare sau la ieșire dacă nu a depășit durata de ședere, cât și că oamenilor le sunt preluate și amprentele și imaginea facială”.

Locurile din România unde va fi introdus controlul automat la frontieră

Sistemul va fi introdus inițial în cinci puncte de trecere a frontierei din România: Midia, Naidaș, Sighet, Stânca și Aeroportul Sibiu.

Acesta face parte din proiectul european Entry/Exit System (EES), menit să îmbunătățească securitatea și să eficientizeze procesul de trecere a granițelor externe.

„Principiul este acesta: în esență, folosim date biometrice – scanarea facială și amprentele – pentru a facilita trecerea frontierelor pentru oricine intră în UE. Va fi ceva excepțional pentru noi în ceea ce privește ușurința călătoriilor. Pur și simplu suntem scanați, nu mai trebuie să așteptăm la ghișeele pentru pașapoarte”, explică Anita Mendiratta, reprezentant World Tourism Organization.

Este important de menționat că, pentru cetățenii Uniunii Europene, inclusiv cei români, regulile de călătorie rămân neschimbate. Sistemul biometric nu se aplică atunci când aceștia călătoresc între statele membre.

În următoarele șase luni, sistemul va fi extins în toată Uniunea Europeană.

În perioada de tranziție, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual, asigurând o implementare treptată și eficientă a noului sistem de control la frontieră.

Cum se va desfășura controlul la frontieră în cadrul EES

Atunci când cetățeanul unui stat terț efectuează controlul de frontieră, prezintă pașaportul și, dacă este cazul, alte documente necesare (de exemplu, permis de ședere sau permis de mic trafic).

Polițistul de frontieră este îndreptățit să verifice scopul și durata călătoriei, precum și dovada mijloacelor de subzistență.

„La prima intrare după operaționalizarea sistemului EES, se vor colecta datele biometrice – fotografia facială și patru amprente – pentru a crea un dosar individual. La călătoriile următoare, verificarea la frontieră se va efectua pe baza datelor biometrice deja înregistrate, ceea ce va scurta timpul de așteptare comparativ cu prima înregistrare în sistem”, explică Poliția de Frontieră.

În situația în care sunt îndeplinite toate condițiile legale, intrarea în țară va fi permisă și înregistrată electronic, iar polițistul de frontieră va informa persoana despre durata autorizată a șederii. Dacă, dimpotrivă, condițiile nu sunt îndeplinite, refuzul intrării este înregistrat în sistem și, de asemenea, comunicat persoanei.

Copiii sub 12 ani și persoanele pentru care prelevarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exceptate de la amprentare.