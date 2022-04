Pe Twitter și pe platforma chineză de socializare Weibo au circulat videoclipuri cu ceea ce pare a fi o dronă zburătoare, care difuzează regulile lockdown-ului pentru rezidenții aflați în carantină.

Un clip postat pe internet arată o dronă cu lumini roșii intermitente, care zboară deasupra clădirilor de apartamente, dintr-un cartier rezidențial din Shanghai, difuzând un mesaj sonor.

„Rezidenți din Jiuting. În timpul pandemiei, vă rugăm să respectați cu strictețe restricțiile COVID-19 și indicațiile aferente. Controlați dorința de libertate a sufletului dumneavoastră. Nu deschideți fereastra și nu cântați. Acest lucru crește riscul de transmitere a COVID-19.”, era mesajul transmis de dronă.

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your souls desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh