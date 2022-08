Șeful de tren se afla în timpul serviciului, iar luni dimineață, în jurul orei 10:30, în timp ce aștepta în gara din Iași trenul Galați – Cluj, a observat o borsetă pe o bancă. Nicio persoană în apropiere.

„M-am apropiat și am ridicat borseta. La mică depărtare erau un domn și o doamnă și am mers la ei. Am deschis borseta și am văzut că era plină cu bani. Ca să fiu sincer, mi-au tremurat picioarele”, a spus Vasilică Săvuț.

Acesta a mers la Poliția TF din Iași și a predat borseta, în care erau circa 43.000 de lei.

La scurt timp, a apărut și proprietarul, care i-a mulțumit ceferistului pentru gestul lui.

Bărbatul și-a dat seama că a uitat borseta pe bancă abia după vreo jumătate de oră, în timp ce încerca să-și cumpere doi covrigi.

Vasilică Săvuț, care lucrează la CFR de 32 de ani, nu este prima dată când este implicat într-un astfel de eveniment. În urmă cu aproximativ 6 ani a găsit o borsetă în care se aflau 40.000 de dolari, pe care a predat-o, de asemenea, la Poliție.

„Aceste două cazuri sunt cele în care erau sume foarte mari de bani, dar portofele cu acte și bani mai puțini am găsit de foarte multe ori. Niciodată nu m-am gândit să îmi însușesc vreun bun găsit pentru că nu ar fi normal. Dacă se poate să ajut un om în necaz, o fac cu mare bucurie”, a mai spus Vasilică Săvuț.

