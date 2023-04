Casa de licitații estimează că bijuteriile din averea lui Heidi Horten, care a murit anul trecut, vor aduce peste 150 de milioane de dolari, depășind cele 137 de milioane de dolari încasate în timpul vânzării din 2011 a colecției lui Elizabeth Taylor.

Una dintre cele mai valoroase piese este „Briolette of India”, un colier care include un diamant de 90 de carate și are o valoare estimată la 7,8 milioane de dolari.

Încasările se vor îndrepta către o fundație caritabilă înființată de Heidi Horten, al cărei soț, Helmut, a fost un miliardar german din domeniul comerțului cu amănuntul.

„Este una dintre cele mai frumos îngrijite colecții care vor apărea vreodată în lumea bijuteriilor. Aceasta este o vânzare care va face enorm pentru filantropie”, a declarat Anthea Peers, președintă a Christies Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

The World of Heidi Horten. The glorious assemblage comprises over 700 jewels, a true embodiment of Mrs Hortens timeless elegance, glamour and taste… #vintage #teamlove pic.twitter.com/WUnDTeHCln

The largest and most valuable private jewellery collection to come to auction. Christie’s is proud to present The World of Heidi Horten, the exquisite jewellery collection of the late Mrs. Heidi Horten (1941-2022): https://t.co/g6pzy5oXIH pic.twitter.com/fLEARVSYDA