Donald Trump a rămas și fără Twitter. Contul său a fost suspendat permanent „din cauza riscului de a continua incitarea la violență”

„După o analiză atentă a tweet-urilor recente de pe contul @realDonaldTrump şi a contextului acestora, am suspendat definitiv contul, din cauza riscului de a continua incitarea la violenţă”, a precizat compania americană într-o postare.

Rețeaua socială a șters mai multe mesaje postate de președintele american în exercițiu, care a acuzat fără dovezi că alegerile au fost fraudate. În urma incidentelor de la Capitoliu, Twitter a suspendat contul lui Donald Trump pentru 12 ore, după ce Trump i-a numit pe cei care au dat buzna în clădirea Capitoliului „patrioți”. Totodată, l-a avertizat pe acesta că riscă o „suspendare permanentă”, dacă mai încalcă regulile platformei.

Ultimele mesaje postate de Trump pe contul său



După ce a revenit, Donald Trump a postat alte două mesaje, care au fost marcate de rețea ca având „informații disputate”.

În primul, Trump a scris: „Cei 75.000.000 de patrioți americani care au votat cu mine, AMERICA PE PRIMUL LOC, și SĂ FACEM AMERICA MĂREAȚĂ DIN NOU, vor avea o VOCE URIAȘĂ în viitor. Nu vor fi tratați cu lipsa de respect sau nedrept, în niciun mod sau formă”.

Iar Twitter a spus că acest mesaj este „un alt indiciu că Trump nu are de gând să faciliteze un transfer ordonat al puterii”.

În al doilea mesaj, Trump a spus: „Pentru toți cei care au întrebat, nu voi merge la Inaugurare, pe 20 ianuarie”. Iar Twitter a spus că acest mesaj „este considerat de o parte din susținătorii săi o altă confirmare a faptului că alegerile nu au fost legitime”.

Anunță că-și va face propria rețea de socializare

Decizia Twitter va conta mai mult decât celelalte, deoarece aceasta era platforma preferată de președintele republican, având peste 88 milioane de următori.

În acest moment, Donald Trump are pe Twitter acces la contul oficial al președintelui american @POTUS (President of the United States).

De altfel, aici a apărut și prima reacție a miliardarului. El a scris din nou despre susținătorii săi „patrioți” și a atacat decizia rețelei.

Totodată, Trump a anunțat că se gândește să-și facă propria rețea de socializare. „Nu vom fi reduși la tăcere”.

Facebook a suspendat, de asemenea, profilul lui Donald Trump „pentru cel puțin două săptămâni”, până la învestirea lui Joe Biden în funcția de președinte al SUA, precizând că e posibil ca măsura să fie prelungită pe termen nelimitat.

