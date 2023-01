„Am fost surprinsă că au închis uşa şi m-am simţit un pic cam incomodă”, a declarat marţi Ania Nikolaeva, în vârstă de 26 de ani, care a vizitat celula din fața ambasadei.

Copia celulei lui Navalny este amplasată în faţa ambasadei ruse din Berlin, situată pe celebrul bulevard Unter den Linden, în apropiere de Poarta Brandenburg.

Fratele lui Aleksei Navalny, Oleg Navalnîi, s-a dus în faţa Ambasadei Rusiei marţi, după ce a ispăşit o pedeapsă de trei ani şi jumătate în sistemul penitenciar rusesc. El a participat la proiectarea acestei celule.

Alexey Navalny’s right-hand-man, @leonidvolkov, and his brother, Oleg, have opened in Berlin, near the Russian embassy, a copy of the punishment (ShIZO) cell in which they say the activist has been kept almost continuously for the past five months. pic.twitter.com/WfYYVssrt8