Locuitorii din localitatea Wangen au anunțat inițial poliția că o mașină circulă cu viteză enormă. În urma căutărilor, oamenii legii au depistat mașina în altă localitate. O oră mai târziu, autoturismul a ajuns înapoi în Wangen, iar polițiștii au identificat și patru băieți cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani. Toți au fost reținuți, dar numai doi au condus efectiv mașina.

Potrivit anchetei, doi adolescenți de 14 și 15 ani au condus mașina alternativ. Ei au accelerat pe A15 și A1 cu bolidul de peste 500 CP, pe drumuri ude și la temperaturi sub zero, atingând viteze de aproximativ 250 km/h.

În zona semnalată de locuitorii din Wangen, aceștia circulau cu aproximativ 100 km/h într-o zonă cu limită de viteză de 50 km/h. Adolescenții vor fi anchetați la Parchetul pentru Minori pentru viteză excesivă, dar și pentru furt.

