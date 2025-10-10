Cu ce ocazie a fost organizat evenimentul

Acest eveniment a fost organizat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea școlii „Don Orione”.

În Piața Unirii și în jurul Catedralei Sfântul Nicolae, aproape 600 de copii s-au adunat, uniți de un scop comun, acela de a realiza cele mai lungi benzi desenate din România.

La evenimentul inițiat de Liceul Don Orione, în cadrul proiectului „Rădăcini vii”, au participat 17 școli din Oradea și din zona metropolitană, însumând 570 de elevi.

Importanța benzilor desenate în educație

Alexandru Stoica, directorul Liceului Don Orione, a subliniat importanța acestui eveniment pentru dezvoltarea elevilor.

„Astăzi vom stabili un record național, iar anul viitor vizăm un record Guinness World Records. Copiii sunt foarte bucuroși de această acțiune, așa cum se poate vedea pe fețele lor. Elevii, școlile, profesorii și directorii unităților de învățământ au răspuns afirmativ invitației, iar pentru acest lucru le mulțumesc tuturor.

Doresc să subliniez că banda desenată se studiază în clasa a V-a, însă doar pentru o perioadă scurtă de timp. Cred că noi, cei care lucrăm în sistemul educațional, ar trebui să acordăm mai multă atenție acestui domeniu, pentru că el dezvoltă imaginația, creativitatea și, cel mai important, spiritul de echipă. România are nevoie, mai mult ca oricând, de lucrul în echipă — o aptitudine pe care putem și trebuie să o cultivăm împreună cu generațiile viitoare de copii”, a declarat Alexandru Stoica, directorul Liceului Don Orione.

Evoluția recordului național

Mihai Ionuț Grăjdeanu, fondatorul primei școli de benzi desenate din România și al „Olimpiadei de benzi desenate”, a fost prezent la eveniment.

El a oferit o perspectivă asupra evoluției recordului național: „Prima dată când în România s-a stabilit un record la categoria benzi desenate a fost în 2022, la Râșnov, cu o lungime de 50 de metri. Apoi, în 2024, recordul a fost depășit, realizându-se o bandă desenată de 100 de metri. Iar anul acesta, la Oradea, se doboară din nou recordul național, cu o lungime impresionantă de 230 de metri”.

