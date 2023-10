Imaginile, publicate inițial pe 20 octombrie de contul ediției internaționale a televiziunii turce de stat TRT, au fost repostate de Omar Suleiman și au strâns peste 1,5 milioane de vizualizări, după ce postarea inițială a depășit un milion de vizualizări.

Children in Palestines besieged Gaza enclave are having their names written on their hands to facilitate the identification of their bodies in case they are killed in an Israeli attack pic.twitter.com/C33bhoT16N — TRT World (@trtworld) October 20, 2023

Înregistrarea pare să arate copii palestinieni care își scriu numele cu cerneală pe brațe, astfel încât trupurile lor să poată fi identificate, după atacuri aeriene.

Clipul emoționant îi surprinde pe copiii mai mari ajutându-și prietenii mai mici cu scrierea numelor. Unii copii sunt auziți spunând, aproape sfidător, „Nu voi muri”, dar totuși se pregătesc pentru cele mai rele scenarii posibile, așa cum se vede în videoclipul de 32 de secunde.

Peste 1,5 milioane de persoane au vizionat clipul repostat, care a fost distribuit pe scară largă, alți utilizatori semnalând cât de supărați sunt privind imaginile. Un tată, doctorul Omar Suleiman, a numit secvența, filmată în Gaza, „crudă și inumană”.

I watched my youngest daughter coloring her book, then I watched these children in Gaza writing their names on their arms so they can be identified in case they die in the next Israeli airstrike. I wept. Something about seeing the stolen humanity of these Palestinian children… pic.twitter.com/xWQ76vC3nw — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) October 22, 2023

Imamul și profesorul universitar din Dallas, Texas, a postat: „Am urmărit-o pe fiica mea cea mică colorându-și cartea, apoi i-am văzut pe acești copii din Gaza scriindu-și numele pe brațe pentru a putea fi identificați în cazul în care vor muri în următorul atac aerian israelian. Am plâns. Ceva în care se vede umanitatea furată a acestor copii palestinieni, înainte ca ei să fie făcuți bucăți. Crud și inuman”.

Un alt utilizator X a spus: „Îmi amintește de realitatea dură cu care se confruntă copiii din Gaza. Ei își scriu numele pe brațe, nu pentru distracție, ci pentru identificare în cazul unui atac aerian”.

Portalul de știri în limba engleză The Palestine Chronicle scrie că imaginile au fost filmate în interiorul Spitalului Shifa, unde un grup de copii aparținând familiei Abu Sab’h sunt ocupați să-și scrie numele pe diferite părți ale corpului, astfel încât să poată înmormântați cum se cuvine, dacă sunt uciși în bombardamente.

Ahmed Abu Sab’h este tatăl acelor copii din Shifa. El a spus la Aljazeera Net: „Noi scriem numele noastre și numele copiilor noștri pe încheieturile mâinilor, astfel încât cadavrele noastre să poată fi identificate, dacă suntem loviți de avioanele de război israeliene”.

Sute de cadavre au fost mutilate, inclusiv cei aproape 500 de palestinieni uciși în Spitalul Baptist Al-Ahli, marți, 17 octombrie, spital lovit de o rachetă. În urma atacului asupra Spitalului Al-Ahli, sute de copii din Spitalul Al-Shifa, cel mai mare centru medical din Gaza, au început să-și scrie numele pe brațe.

Până acum, sute de victime palestiniene au fost îngropate în gropi comune, singura distincție privind identitatea lor fiind sexul.

Armata israeliană a lovit ținte în tot orașul Gaza, precum și două aeroporturi din Siria și o moschee din Cisiordania ocupată, presupusă a fi folosită de militanți. Hamas a declarat că loviturile au ucis cel puțin 55 de persoane, adăugând că peste 30 de case au fost distruse în ultimele ore.

Israelul și-a repetat apelurile pentru ca oamenii să părăsească nordul Gazei, inclusiv aruncând pliante din aer. Se estimează că aproximativ 700.000 de oameni au fugit deja, dar au mai rămas sute de mii.