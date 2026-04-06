Copilul a fost recuperat în stop cardio-respirator și transportat de urgență cu elicopterul la spital, potrivit Rai News. Autoritățile italiene au demarat o anchetă pentru a stabili de ce dispozitivele de siguranță nu au oprit automat fluxul de apă.

Copilul se afla în vacanță împreună cu familia. Băiatul a fost aspirat de una dintre gurile de aspirare în timp ce se afla în piscina cu hidromasaj a unui hotel. Incidentul s-a petrecut în câteva secunde: una dintre gurile de aspirare l-a aspirat, făcându-l să rămână blocat pe fundul piscinei timp de câteva minute, sub apă.

Membrii familiei și-au dat seama imediat de ceea ce se întâmpla și au încercat să-l elibereze pe copil, reușind să-l aducă la suprafață abia după intervenția personalului hotelului, care a oprit instalația.

Copilul a fost scos din apă în stop cardio-respirator. După manevrele de resuscitare efectuate la fața locului, a fost transportat de urgență cu elicopterul la un spital din Rimini. În prezent, starea sa este critică, iar prognosticul medicilor rămâne rezervat.

