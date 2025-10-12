Băiețel de 4 ani, de negăsit de 2 săptămâni

După doar 30 de minute, copilul a dispărut fără urmă, declanșând una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din zonă din ultimii ani.

Conform sursei citate, sute de polițiști, militari, câini de urmărire, drone și elicoptere au fost mobilizate pentru a-l găsi pe micuțul Gus. Cu toate acestea, după două săptămâni de căutări intense, autoritățile au redus amploarea operațiunii, considerând că șansele de supraviețuire ale copilului sunt minime.

Gus a fost văzut ultima dată jucându-se în nisip în jurul orei 17.00, sâmbătă, 27 septembrie. Purta o pălărie gri de soare, un tricou albastru cobalt cu un personaj „Minion” galben, pantaloni lungi gri deschis și cizme, potrivit poliției.

În zilele următoare, o echipă formată din cadeți de poliție, voluntari ai Serviciului de Urgență de Stat, un urmăritor aborigen și membri ai comunității s-au alăturat căutărilor.

La trei zile după dispariție, autoritățile au găsit o urmă de pantof la aproximativ 500 de metri de proprietate, care avea un model „foarte similar” cu încălțămintea pe care o purta Gus când a dispărut. Cu toate acestea, fără alte urme de pași, pistele s-au epuizat rapid.

Teoriile din spatele dispariției copilului

Au fost propuse și apoi respinse mai multe teorii privind dispariția lui Gus. Poliția a investigat posibilitatea ca băiatul să fi rătăcit și să fi rămas blocat în terenul accidentat din apropierea casei sale.

Echipele de căutare au căutat, de asemenea, semne ale unui atac animal sau ale unui pericol de mediu, dar nu au fost găsite dovezi fizice, cum ar fi sânge, rămășițe sau urme de animale.

Xanthe Mallett, criminolog, a declarat pentru site-ul australian de știri News.com.au că semnele cazului sugerează că ar fi putut fi implicată o terță parte: „Având în vedere că este atât de tânăr, este foarte puțin probabil să fi fugit. Asta e mai degrabă un lucru de adolescent”, a spus ea.

„Amploarea căutării și cât de detaliată a fost, cu drone și tot restul, se simte în acest stadiu, din păcate, că dacă nu au găsit ceva, este probabil să fie implicată o terță parte”, a mai adăugat ea.

Cu toate acestea, poliția nu a numit nicio persoană din familie sau din comunitate ca suspect în dispariția lui Gus.

În ultimele zile, au apărut rapoarte despre imagini generate de inteligența artificială răspândite online în legătură cu dispariția lui August. Una dintre acestea, care circula pe Facebook, arăta un băiat cu păr lung și blond ținut de un bărbat care urca într-o mașină.

Mai multe imagini false ale lui Gus au fost, de asemenea, răspândite online, inclusiv unele care pretindeau că arată progrese în caz, potrivit ABC.

Aceste speculații nefondate au provocat indignare în rândul comunității locale. Fleur Tiver, o prietenă de familie de lungă durată, a descris speculațiile ca fiind „sfâșietoare”.

„Nu există nicio șansă să fi făcut rău acestui copil. Familia nu ar fi făcut rău acestui copil nici dacă lumea ar fi fost pe cale să se sfârșească, ceea ce pentru ei chiar s-a întâmplat acum”, a declarat ea.

O națiune șocată

Povestea dispariției lui August a captivat întreaga națiune, datorită incertitudinii și lipsei acute de indicii pe care autoritățile să-și bazeze investigațiile.

A existat un val de sprijin public și gesturi simbolice din partea localnicilor, în special după ce căutările au fost reduse. Australienilor de Sud li s-a cerut să lase o lumină aprinsă în casele lor peste noapte, ca semn de sprijin pentru micuțul August și familia sa.

Voluntarii din comunitatea locală au fost implicați masiv în efortul de căutare, inclusiv foști membri ai Serviciului de Urgență de Stat și alții care cunosc bine terenul.

În ciuda eforturilor intense, August rămâne dispărut, iar autoritățile continuă să caute răspunsuri în acest caz misterios care a șocat întreaga Australie.

Conform The Independent, căutările continuă, deși la o scară mai redusă, în speranța de a găsi noi indicii care ar putea duce la rezolvarea acestui caz tragic.

