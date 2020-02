De Simona David,

Un copil de zece ani, din localitatea Blejești, județul Teleorman, cu simptome specifice infectării cu noul coronavirus, va fi dus la Spitalul Județean de Urgență din Alexandria, scrie publicația infotr.ro.

Potrivit primarului Blejești, Narcis Pietreanu, în urmă cu câteva zile, tatăl copilului a intrat în ţară pe la vama Nădlac, venind din regiunea Lombardia, zonă în care a fost instituită carantina.

În toată această perioadă, întreaga familie, formată din părinţi şi doi copii minori, a fost izolată la domiciliu, iar un medic de la vama Nadlac a ţinut legătura în permanenţă cu bărbatul în vârstă de 41 de ani.

Primarul Pietreanu a precizat că Direcţia de Sănătate Publică Teleorman şi alte instituţii ale statului au fost informate despre situaţie. Având în vedere faptul că minorul de 10 ani a prezentat febră mare, în zonă au fost trimise mai multe echipaje medicale de intervenţie.

Dacă se confirmă, ar fi al doilea caz de infecție cu noul coronavirus în România după gorjeanul depistat miercuri seară. Bărbatul din Gorj, testat pozitiv, se află internat la Institutul Matei Balș, de joi dimineață.

