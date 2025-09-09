Bărbatul în vârstă de 37 de ani a încuiat portierele mașinii și apoi a plecat liniștit. Martora a alertat poliția în jurul orei 14.30. Când au sosit ofițerii, s-au uitat prin luneta autoturismului și au văzut un copil. Au spart imediat un geam pentru a-l elibera pe băiat.

La scurt timp după incident, părinții s-au întors la vehicul. Potrivit poliției, tatăl a explicat că micuțul trebuia să doarmă și fusese pus în portbagaj „pentru că voia să meargă la restaurant să mănânce”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Philipp Haßlinger, pentru APA.

Biroul pentru Protecția Tineretului (MA 11) a fost contactat, iar într-o conversație inițială, părinții au arătat înțelegere: „Au fost profund afectați și doresc să coopereze cu noi”, a declarat purtătoarea de cuvânt Ingrid Pöschmann.

Mai exact, a fost elaborat un plan de sprijin, care va guverna acum cooperarea ulterioară dintre autoritate și părinți.

Acesta include, printre altele, vizite regulate la domiciliu, dar și discuții în cadrul consilierii parentale și observarea atentă a mediului în care trăiesc copiii. „Au fost de acord cu acest lucru”, spune Pöschmann.

Bărbatul în vârstă de 37 de ani a fost reclamat pentru că s-a comportat agresiv față de ofițeri. Parchetul din Viena investighează acum dacă au fost comise potențiale infracțiuni în familie.





