Începutul, la doar 4 ani

David a făcut cunoștință cu șahul la vârsta fragedă de 4 ani, când a primit cadou de Crăciun un set de șah. Interesul său pentru acest sport al minții a crescut rapid, iar curând a început să lucreze cu antrenorul Adrian Smărăndoiu.

La doar 7 ani, David a câștigat titlul de campion național școlar, calificându-se astfel pentru Campionatul European Școlar din Irlanda. Acolo, el a obținut titlul de vicecampion european, după o finală strânsă cu un competitor din Turcia.

În aprilie anul acesta, David a participat la Campionatul Național de șah clasic, unde a obținut din nou titlul de vicecampion. Această performanță i-a asigurat calificarea la mai multe competiții internaționale importante.

Succese la nivel european

La Campionatul Uniunii Europene din Cehia, David a avut o evoluție impresionantă, câștigând șapte partide și obținând o remiză.

În finală, după o partidă de patru ore cu un adversar din Estonia, a obținut din nou titlul de vicecampion.

Următoarea provocare pentru tânărul șahist va fi Campionatul European din Muntenegru, programat în octombrie-noiembrie.

„Copil dotat, cu evoluții excelente pentru vârsta lui”

De aproximativ un an și jumătate, David beneficiază și de îndrumarea Marelui Maestru Marius Manolache.

„Este un copil dotat, cu evoluții excelente pentru vârsta lui. Are o gândire logică, rezistență și perseverență. Lucrează foarte, foarte mult. Dacă își propune să rezolve o problemă, nu abandonează până când finalizarea nu este cea dorită. Dacă va fi sprijinit cum se cuvine în continuare, calitățile de care dispune îl recomandă pentru performanțe extraordinare. Poate să devină Mare Maestru și își dorește să devină campion mondial”.

Mama lui David îl descrie ca fiind „un copil minunat, ascultător, silitor. Foarte bun la șah, dar și la învățătură – premiant în clasa I la Colegiul Național Costache Negri. Acum este în clasa a II-a A, învățătoare Rodica Ștefănică. Se poate spune că e dăruit în totalitate șahului, dar îl preocupă și karatele (ca o completare a pregătirii sale sportive generale – n.r.)”.

De asemenea, o fetiță britanică de doar 10 ani a intrat în istoria șahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reușit vreodată să învingă un mare maestru.



