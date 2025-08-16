Bodhana Sivanandan, originară din nord-vestul Londrei, l-a învins duminică pe marele maestru Pete Wells, în vârstă de 60 de ani, în ultima rundă a Campionatelor Britanice de Șah 2025, desfășurate la Liverpool.

La vârsta de 10 ani, cinci luni și trei zile, Sivanandan a depășit recordul deținut de americanca Carissa Yip, care avea 10 ani, 11 luni și 20 de zile atunci când a învins o mare maestră în 2019, conform Federației Internaționale de Șah (FIDE).

Performanța i-a adus tinerei statutul de maestră internațională, un titlu situat imediat sub cel de mare maestră exclusiv feminină.

Cel mai înalt titlu în șah rămâne cel de mare maestru, deținut de jucători precum actualul campion mondial, Gukesh Dommaraju, și liderul mondial Magnus Carlsen.

Tatăl fetei povestea în 2024, pentru BBC, că nimeni din familie nu excelase anterior la șah. Bodhana a descoperit jocul în timpul pandemiei de Covid, la vârsta de cinci ani, când un prieten al tatălui său le-a oferit mai multe jucării și cărți.

„Într-una dintre genți am găsit o tablă de șah și am fost atrasă de piese”, a mărturisit ea pentru BBC. „Inițial, voiam să le folosesc ca jucării, dar tata mi-a spus că pot învăța să joc, și așa am început.”