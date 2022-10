Potrivit unuia dintre pasageri, Vadim, avionul care trebuia să îl ducă de la Ufa la Antalia, deținut de compania aeriană AzurAir, a decolat cu nouă ore mai târziu, după ce copilotul a fost literalmente ridicat de la bordul aeronavei și fost dus la biroul militar de înregistrare și înrolare, iar pasagerii au trebuit să coboare și să aștepte.

A plane was not released from Ufa airport, Ruzzia ❗ to Antalya ?? because the co-pilot was mobilized.



Passengers waited 2 hours. Then they announced over the speakerphone: „Due to mobilization of the co-pilot, the take-off is canceled. Please leave the plane.”

