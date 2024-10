Coreea de Sud trimite agenți în Ucraina ca să-i supravegheze pe soldații nord-coreeni și să ajute la interogări: „Nu vom sta cu mâinile în sân” I VIDEO

„Coreea de Sud nu va sta cu brațele încrucișate în fața acestei situații”, a declarat Yoon după o întrevedere cu omologul său polonez Andrzej Duda, aflat în vizită la Seul, transmite AFP, potrivit The Independent.

Cei doi lideri de stat consideră că angajarea a mii de soldați nord-corenii în lupte împotriva Ucrainei constituie „o provocare care amenință securitatea globală dincolo de peninsula Coreeană și Europa”.

Întâlnirea dintre președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol și omologul său polonez Andrzej Duda a avut loc la o zi după ce Washingtonul și Seulul au estimat că aproximativ 3.000 de soldați nord-coreeni au fost dislocați deja în Rusia și se antrenează în mai multe locații. Potrivit Seulului, alți 7.000 de soldați nord-coreeni urmează să fie trimiși pe frontul din Ucraina până în luna decembrie, după ce vor petrece o perioadă de climatizare în Rusia.

❗️BREAKING: The Ukrainian Center for Strategic Communications has published a video allegedly showing soldiers from the DPRK receiving equipment



According to its report, the video was shot “no more than 72 hours ago” at a training range in the village of Sergeyevka in the… pic.twitter.com/FfyGAAOVL9