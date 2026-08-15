Lee Jae-myung a făcut această ofertă cu ocazia împlinirii a 81 de ani de la eliberarea Peninsulei Coreene de sub ocupația japoneză (1910-1945).

Războiul din Coreea (1950-1953), declanșat de un atac din partea Nordului susținut de URSS și China, s-a încheiat doar cu un armistițiu și înghețarea conflictului în apropierea paralelei 38.

„Să lăsăm deoparte intențiile de a ne amenința reciproc și să începem discuții pentru a pune capăt acestui lung război, ca părți direct implicate”, a îndemnat Lee Jae-myung.

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung în timpul discursului de Ziua Eliberării Foto: Profimedia
Președintele sud-coreean Lee Jae-myung în timpul discursului de Ziua Eliberării Foto: Profimedia

„În acest fel, ar putea fi posibil să se discute și măsuri eficiente pentru a opri dezvoltarea capacităților nucleare ale Coreei de Nord”, a adăugat președintele Coreei de Sud, adoptând o poziție contrară abordării dure a predecesorului său față de regimul condus de Kim Jong-un.

Astfel, Kim Jong-un este așteptat să răspundă acestei oferte la dialog. Totuși, până acum, dictatorul nord-coreean a respins toate propunerile lui Lee Jae-myung.

Phenianul a denunțat recent exercițiile militare comune dintre Seul și Washington programate pentru august și a amenințat săptămâna aceasta că va duce măsurile de descurajare la un „nou nivel”.

Coreea de Nord și-a autopraclamat în repetate rânduri statutul de stat nuclear „ireversibil”. Negocierile inițiate pe această temă de președintele american Donald Trump au eșuat după ultimul summit cu Kim Jong-un, organizat în 2019, la Hanoi.

Între timp, Coreea de Nord s-a implicat direct în agresiunea militară rusă din Ucraina prin desfășurarea de trupe în sprijinul Kremlinului și, de asemenea, prin livrări de arme și muniții.

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