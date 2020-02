De Mihai Niculescu,

Sunt vești bune care vin din Italia, unde medicii au decis joi să externeze 42 de persoane care au fost internate cu coronavirus. Chiar dacă se mențin zonele de carantină, în afara lor oamenii au început să revină la activitățile normale.

Străzile sunt mai aglomerate, au început să se deschidă o parte din muzee, oamenii de afaceri s-au revoltat că trebuie să închidă restaurantele. Așa că de acum nu mai trebuie să le închidă la ora 18” a spus Andreea Archip, corespondenta Libertatea la Milano, în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

Relaxarea măsurilor de siguranță sanitară în Italia vine pe fondul unei îngrijorări a scăderii PIB-ului, pentru că zona de nord a Italiei e responsabilă pentru jumătate din PIB, și susține o mare parte din economie. Chiar primarul din Milano a spus că orașul trebuie redeschis pentru public, a transmis Andreea Archip.

Au rămas în vigoare o serie de restricții, cel puțin în zona orașului Milano.

„Domul din Milano este închis, doar o mică parte e deschisă pentru credincioși. În Roma 90% din rezervări au fost anulate, deși este departe de zona afectată. În zona de carantină regulile sunt foarte stricte, am vorbit cu un român care nu are simptome, nu merge la serviciu, poate ieși în oraș la supermarket dar trebuie să intre pe rând un anumit număr de cumpărători, la fel și la slujbele religioase de la biserică. Nu sunt probleme cu aprovizionarea, sunt alimente, produse pe rafturi” a explicat Andreea Archip.

LIVE UPDATE | Primul român infectat cu coronavirus, în stare bună la „Matei Balș”. Klaus Iohannis: „Nu există niciun motiv real de panică”

Adriana Nedelea LA FIX |Coronavirus în România. Cine este pacientul român, cum s-a îmbolnăvit și cu cine a intrat apoi în contact. Iubita lui, izolată sub pază

LIVE UPDATE | Coronavirus în Europa | Primele cazuri în Danemarca, Estonia și Norvegia. Germania, „la începutul unei epidemii”