Medicul de familia Angela Molino a avut mult mai puține persoane în cabinet în săptămâna în care s-au luat măsuri împotriva răspândirii coronavirusului. Ea nu face nimic special, însă. Se spală pe mâini ca și până acum. Noutatea a fost că a trebuit să vorbească mult la telefon cu pacienții ca să-i liniștească.

În cabinetul ei din zona Gorla bate vântul. Intră o pacientă. La prima tuse, doctorița o cheamă în cabinet. Se spală pe mâini după consult și ne primește în cabinet.

„Aveți și voi primul caz? Da, e normal. Virușii circulă”, spune calm medicul.

Toată săptămâna, medicii italieni au trebuit să contrabalanseze balanța isteriei cu îndemnuri la calm. Criza măștilor sau dezinfectanților a fost peste tot. Nici cabinetele de familie nu au primit. S-au descurcat cum au putut într-o situație excepțională.

REPORTER: Cum a fost această săptămână pentru dumneavoastră?

Medic Angela Molino: Ultimele zile au fost mult mai puțin aglomerate decât în mod normal, pacienții au venit în număr mai mic. Pentru că erau deja avizați de informările de la telejurnale, au văzut ce s-a întâmplat pe parcursul sfârșitului de săptămână, știau că nu trebuie să ia cu asalt clinicile. Apoi, frica și regulile transmise de televiziuni i-au făcut să înțeleagă că trebuie să se adreseze medicilor doar pentru cazurile urgente. Nu mă refer doar la cazurile de tuse, febră, gripă, vorbim și de alte patologii. Cei care tușeau sau aveau gripă au învățat că trebuie doar să sune și să întrebe ce trebuie să facă. Au fost și cazuri foarte puține în care oamenii erau anxioși sau panicați și voiau să li se ia probe, au sunat la 112, dar vorbim de pacienți care sunt anxioși în general. Când ai însă o legătură de încredere cu medicul tău, fiindcă eu de pildă pot fi sunată toată ziua, îmi pot scrie pe Whatsapp, pe mail, atunci situația a fost mai ușoară.

Sigur, e o situație mai delicată, mai ales dacă implică pacienți care au deja și alte boli, dar în ceea ce privește cabinetul meu, nu a fost deloc o perioadă grea.

REPORTER: Ce doreau pacienții dumneavoastră să știe?

Medic Angela Molino: Curiozitatea pacienților mei era legată de gravitatea bolii, dacă e așa grav cum se spunea la televizor. Ideea e că suntem toți sub un clopot de sticlă. Și doar cei care sunt dintr-un cristal de Boemia, delicat, cum sunt pacienții în vârstă care au deja alte patologii, aceia sunt și pacienții care au și murit.

Și apoi mai sunt pacienții care pot sau nu să ia boala, dar nu trebuie să ne legăm la cap fără să ne doară.

REPORTER: Care este abordarea dumneavoastră de tratament?

Medic Angela Molino: Pentru moment, este o boală despre care nu se știe cum trebuie abordată. Presupunând că e vorba de o gripă normală și antibioticul nu-și face treaba, atunci se sună din nou la 112, se preiau probe pentru analize. Chiar astăzi spuneau cei de la Spallanzano că au utilizat în mod experimental anumite antivirale fiindcă nici ei nu știau sigur și atunci au făcut încercări.

REPORTER: Avem primele cazuri de COVID 19 confirmate în România. Italia are deja experiența ultimelor șapte zile. Ce sfaturi aveți?

Medic Angela Molina: Pentru moment, chiar și în această patologie, n-ar trebui să se întâmple nimic diferit de gripa normală. Trebuie să rămânem calmi și liniștiți pentru a transmite calm și liniște! Oricum pacienții pot să călătorească liber și să facă după cum le taie capul. Că vorbim de italieni veniți din Veneto și plecați oriunde sau că sunt chinezi veniți aici, oricum ar fi, cred că vor apărea cazuri care nu au nicio legătură cu aceste zone-sursă a virusului. Apoi, să ne așteptăm și ca virusul să se schimbe în permanență, pentru că asta fac virusurile. Coronavirusul se cunoștea deja, dar nu în această formă. Apoi, cazurile fatale sunt puține și sunt doar un anumit tip de pacienți. Apoi, întrebarea este cum au intrat acești pacienți în contact cu virusul? O rudă era purtătoare a virusului? Nici asta nu se știe sigur.

Poate ar trebui să acordăm mai multă atenție vieții fiecăruia dintre noi. E ceva ce eu tot spun: toți avem bagajele noastre clandestine: promiscuitate, chestiuni de viață, de sexualitate. Sunt lucruri pe care nu le poți ști. De multe ori familiile nu au habar de aceste lucruri și care se descoperă la astfel de infecții. Acestea sunt adjustările pe care să le facem: o viață sănătoasă și ceva mai transparentă. În rest, e destinul…

