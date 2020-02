De Andreea Archip,

Mariana Giussani locuiește de 13 ani în Italia și n-a mai întâlnit niciodată o situație similară ca cea provocată de amenințarea coronavirusului. „Este încă un virus. Dacă pui mâna pe cărucior la cumpărături chiolcăie de viruși și alte minuni. De ce e ăsta mai special?”, spune Mariana care a ținut magazinul deschis în aceste zile.

Românca respectă cu strictețe regulile de igienă și mai are un antidot pentru epidemie: glumele.

Zâmbet anti coronavirus

Trei tineri italieni mănâncă fasole bătută și sarmale la restaurantul-magazin al româncei Mariana Giussani. N-au nicio grijă cu privire la coronavirus. Își văd de treburile de zi cu zi. Românca mă întâmpină cu pupături. „Auzi, să n-o pup de frică!”, le zice în italiană clienților. Și ei o aprobă.

Mariana își întâmpină cu un zâmbet larg toți clienții și destinde atmosfera cu câte o glumă pe care a mai văzut-o pe internet sau i-a spus-o vreun alt client: „Cică hoții de buzunare s-au dus să ceară ajutor social. Că dacă nu mai lucrează lumea, nu mai au nici ei pe cine să lucreze!”

După ce alege trei pești afumați, o moldoveancă se arată revoltată: „Bar, tabacherie, tutto chiuso!” „De ce se tem?”, întreabă Mariana, aranjând marfa care tocmai i-a fost livrată.

Prudență da, panică nu



„A înnebunit lumea. Sigur au luat informația foarte greșit, dar vorbim și de nivelul fiecăruia de gândire. Dacă unul are doi neuroni și îi folosește zice: stai, domle, un pic, ce-i virusul ăsta? Nu știu dacă ai venit pe jos sau cu autobuzul. Nu știu dacă ai văzut pe nimeni leșinat pe stradă, căzut pe stradă, vreun zombie… Mi se pare un pic exagerat. Și nu o spun numai eu, dar și clienții. Nu spun că nu sunt și speriați, sunt. Cei care au copii, sunt un pic îngrijorați, dar nu știu dacă neapărat pentru virus sau pentru că pur și simplu au copiii acasă și nu știu cum să-i gestioneze. Că oamenii trebuie să meargă la muncă, cu cine să-i lase?”, e de părere Mariana.

Un cuplu de români ia masa de prânz la Mariana: tochitură de porc, varză călită, fasole bătută cu ceapă. Și „vaccinul” pentru coronavirus: o pălincă.

A ținut magazinul deschis în zilele în care alții au închis

Românca nu ia în râs situația, crede că trebuie să avem grijă de noi, să respectăm regulile de igienă. Dar panica face mai rău. Guvernul i-a sfătuit pe toți comercianții să închidă magazinele după ora 18.00. Mariana spune că nu s-a îndurat să-și lase clienții flămânzi.

Clienții mei vin seara, după ora 6, să-și ia de mâncare pentru pachet, alții să mănânce când vin acasă, sunt foarte mulți români aici fără familii și trebuie să mânânce. Ce să fac? Închid la 6, când știu că oamenii vin la 6.30? Eu am activitate până la 9.30 seara. Mariana, proprietar magazin românesc din Milano:

Și pentru că multe alte magazine au respectat recomandările și au lăsat lacătele pe uși, afacerea Marianei a mers chiar mai bine în ultimele zile. Oamenii stau acasă și gătesc mai mult sau au cumpărat mai multă mâncare. Cel mai mult vinde varză murată și smântână, se pare că astea sunt gusturile autentice de care românilor le e cel mai dor. „Vuoi cornulețe?”(„Vrei cornulețe?”), își îmbie o clientă italiancă. Și femeia înfulecă dulciurile românești înainte să plece din magazin.

13 ani de Italia. ”Am plecat ca să cresc”

Se știu pe nume, clienți și angajați, români și italieni care au început să îndrăgească bucătăria românească. Lucru care nu se întâmplă des. „Îmi place în general să gătesc, îmi place contactul cu oamenii, îmi place să-i văd că se simt bine. Trăiesc la Milano și mi-a plăcut bucătăria italienilor. Și încă îmi place foarte mult, eu școala de bucătar am făcut-o aici la Milano. Dar am deschis restaurantul ca pe un punct să ne vedem, să ne cunoaștem, nu neapărat să fac bani, ca o afacere să fac bani, una din care să trăiesc, un loc unde să ne adunăm. Eu am și două răftulețe, le-am ținut pentru cărți. Dacă cineva vrea să își ia o carte, să-și ia, dacă vrea să aducă, să aducă”, își spune povestea Mariana.

Are deja 13 ani de Italia. A venit pentru o viață mai bună. Nu așa își doresc toți? „Am plecat din România cum a plecat toată lumea, să cresc. Să-mi cresc copilul, eram o mamă singură. Să-i schimb școala. Am plecat că eram la țară, copilul meu termina clasa a patra și mi se părea că o condamn să ducă o viață pe care nu o merită nimeni, într-un loc unde nu era o fabrică, un liceu…”, spune femeia.

Românește la Milano

Italia i-a devenit acasă. Se aude muzică populară românească toată ziua în localul ei, gătește românește, vorbește românește. Dar ar și prieteni italieni, o viață întreagă aici, în Milano. „Mă simt ca acasă. Mă simt bine cu prietenii noi, italieni, cu cunoștințele vechi, cu românii, nu știu dacă este vreo diferență între a trăi aici și a trăi în altă parte. Cred că toți suntem crescuți pe pământ și trebuie să trăim pe pământ, dar nu contează unde”, mai spune Mariana.

Și românește, încheiem întâlnirea noastră cu o masă plină cu gnocchi, salată, varză călită. România e mereu în jurul mesei.





