CORESPONDENȚĂ DIN SECUIME. Mesajul pentru români al unui opozant de la Budapesta, în ziua în care Viktor Orbán vorbește la Tușnad: „Aveți drumuri de rahat, dar o țară mai democratică decât Ungaria. Vă invidiez”

După ce Viktor Orbán își va spune astăzi discursul pe scena Școlii de vară Tusvanyos din Secuime, în Budapesta va începe marșul Gay Pride. Când susținătorii drepturilor minorităților sexuale din Ungaria vor termina turul prin oraș și se vor așeza în parcul Szabadság, premierul maghiar va păși în noul stadion din Miercurea Ciuc pentru inaugurare.

Despre aceste două lumi care par ireconciliabile vorbește în emisiunea sa politică activistul Gulyás Márton. Canalul său de Youtube „Partizan” are aproape 300 de mii de abonați iar interviurile sale cu politicieni adună sute de mii de vizualizări.

Popularitatea de care se bucură s-a văzut și la Școala de vară a tineretului maghiar din Tușnad, unde dezbaterea a adunat în jur de 200 de oameni, în soarele amiezii. Când a coborât de pe scenă, adolescenți, tineri și părinți l-au înconjurat pentru autografe și selfie-uri.

Apariția sa a fost cu atât mai exotică cu cât la evenimentele din Secuime sunt invitați în special simpatizanți ai partidului aflat la guvernare Fidesz.

În ajunul sărbătorii Pride din Budapesta, unde de un an e în vigoare o lege care interzice „propaganda gay”, Gulyás Márton nu a ratat ocazia de a-i spune partenerului său de dialog, reprezentantul Fidesz Orbán Balázs: „dacă în Ungaria ai fi fost pe aceeași scenă cu mine, o persoană gay declarată, ar fi fost o infracțiune”.

Un duel Opoziție-Putere, mediat la Tușnad

Noi nu sunt de acord cu transgender, nu ințelegem ce înseamnă. Noi înțelegem doar ce înseamnă Transilvania” Viktor Orban, premierul Ungariei, la Tusvanyos 2022

Libertatea: Ești ca un star rock. Mulți tineri te urmăresc, au venit să se pozeze cu tine. Crezi că faptul că vorbești despre subiecte politice sensibile e motivul pentru care ești atât de popular online?

Gulyás Márton: Peisajul mediatic din Ungaria e într-o stare proastă. Practic presa nu face dezbateri politice pe anumite teme și cred că, în parte, o componentă a succesului nostru are legătură cu faptul că invităm persoane din toate categoriile spectrului politic. Am invitat și neonaziști, fasciști, liberali, conservatori, activiști politici de stânga. Încercăm să ieșim din bulă și să ajungem la oamenii care sunt dintr-o lume total diferită, au viziuni complet diferite.

În parte, am acceptat invitația să vin aici pentru că am crezut că acest lucru mă va face mai popular în rândul celor cu viziuni de dreapta și poate voi avea mai mult acces la politicienii de dreapta. În ciuda faptului că am încercat să invit politicieni de top, miniștrii din guvern nu au acceptat invitația la canalul nostru.

– Ai fost surprins că ai fost invitat la acest eveniment cunoscut ca o platformă pentru Fidesz?

– Nu, deloc. Știu că eu sunt foarte popular chiar și în rândul tinerilor de dreapta, știu că eu pot să vorbesc cu ei și cred că ei vor încerca să mă implice în sfera lor și în acest fel să spună cu eu sunt într-o conversație cu ei, că nu le sunt așa străin. Cred că e o strategie a ambelor părți.

În dialog cu reporterul Libertatea

„Voi aveți mai mulți oligarhi, noi unul singur”

– La începutul întâlnirii de astăzi ai spus că te bucuri că ești într-o țară democrată. Nu simți la fel și despre Ungaria?

– România stă mult mai bine la democrație decât Ungaria. Voi aveți mai mulți oligarhi, noi avem unul singur. E mai bine pentru democrația voastră asta, deși cred că și voi aveți dificultăți cu tot felul de măsuri antidemocratice care vin dinspre Guvernul vostru. Dar chiar și-așa aveți o țară mai democratică decât Ungaria.

Da, aveți drumuri de rahat, aveți probleme la nivel municipal, înțeleg toate aceste lucruri. Bineînțeles, minoritățile maghiare sunt oprimate în diferite moduri, aveți probleme cu asigurarea drepturilor egale, dar chiar și-așa e o țară mai democratică decât Ungaria. Într-un fel vă invidiez.

– Pe aceeași scenă, înainte de dezbaterea ta, a fost un alt eveniment pe tema refugiaților. Concluzia participanților a fost că sunt îndreptățiți să nu primească refugiați și să ridice un zid în fața lor. Care e poziția ta?

– Problema aici este legată de datoriilor acestor țări, datorii pe care le-au căpătat în timpul pandemiei când s-au împrumutat pentru măști, vaccinuri și alte echipamente sanitare. Când vorbim de problema migrației, nu vorbim de responsabilitatea pe care o au țările care-i primesc în sine, ci de țările capitaliste care folosesc acești oameni ca să pună țările care-i primesc într-o situație și mai disperată.

Sunt conflicte politice în Afganistan, Irak, Siria, să nu mai pomenim Libia, dar ideea principală e că de fapt comunitățile centrale, băncile centrale în special, au o responsabilitate imensă să nu creeze acest haos. Primul pas, înainte de toate, ar fi să relaxeze datoriile acestor țări și abia apoi putem vorbi de politici de migrație, ce rute sunt sigure pentru refugiați, care nu, câți refugiați să primească fiecare.

În același timp, la criza refugiaților din 2015, doar 5 milioane de oameni au venit pe continent, mai puțin de 1% din întreaga populație UE. Cred că e doar o bulă de săpun creată artificial ca să fie evitate discuțiile despre alte probleme sau ca să să creeze alte probleme pe care le pot ambala astfel încât să fie bine pentru ei și succesul lor politic.

– Cum vezi felul în care țara ta a răspuns la conflictul din Ucraina și atitudinea față de Rusia?

– Nu-mi plac simplificările de tipul: Ungaria este crudă față de Ucraina. Fiindcă e parțial adevărat. Când masacrul din Bucea a avut loc, cred că a fost ziua alegerilor naționale în Ungaria și un gest de solidaritate din partea prim-ministrului nou ales ar fi fost potrivit, ar fi fost necesar. Dar acestea sunt doar gesturi. Dacă vorbim despre nevoile reale ale oamenilor din Ucraina, adevăratele probleme, aici societatea civilă din Ungaria a lucrat foarte bine cu refugiații. Am avut prieteni care și-au deschis casele pentru refugiați pentru câteva zile sau luni, care au mers la graniță sau i-au ajutat să găsească un job în Ungaria.

Dar cred că guvernul ungar joacă un joc complicat: pe de o parte suntem parte a NATO, a UE și le urmăm ruta, viziunile, dar acest lucru e adevărat la suprafață. Dar pe de altă parte, în discuțiile publice despre gaz, petrol, alte bunuri, toată lumea dă vina pe Ungaria. Dar cred că fără aprobarea Germaniei, Orban nu ar fi atât de curajos să vorbească împotriva acelor sancțiuni și politicile legate de Ucraina.

„Guvernul Orbán ar trebui să își clarifice poziția și legislația față de persoanele LBGT”

– Viktor Orbán va fi pe scenă vorbind despre planurile sale sâmbătă. În același timp, în Budapesta va avea loc Gay Pride. Par două lumi paralele. Care este situația drepturilor persoanelor LGBT în țara ta acum?

– E bine că suntem în România, fiindcă în Ungaria este o nouă legislație de anul trecut, numită de guvern ca fiind pentru protecția copiilor, dar făcută în realitate pentru a interzice apariția publică a temei homosexualității, la televizor, reclame, în cărți.

Nimeni nu înțelege exact ce înseamnă asta, fiindcă nu există în acest moment legislație regulatorie, adică instrucțiunile care să explice ce înseamnă „promovarea sexualității”, e neclar.

Așa că am zis la începutul discursului meu că dacă această conferință ar fi avut loc în Ungaria, cu Balázs lângă mine, care sunt o persoană gay asumată public, ar fi fost o infracțiune. A fost o glumă, dar arată totuși probleme legii, că nu e clar ce înseamnă promovarea homosexualității, de aceea teatrele încearcă, de pildă, să le evite nejucând piese care au ca temă homosexualitatea sau personaje gay.

E o lege complicată și ar fi necesar pentru guvern să își clarifice poziția și legislația.

„Guvernului Orbán i-ar plăcea să aibă mai multă influență în politica românească”

– Sunt politici profamilie în Ungaria care au fost preluate și în România, politicienii români au încercat să le împingă și în Parlamentul nostru. Crezi că modul de gândire al lui Viktor Orbán și Fidesz pot altera felul cum se face politică în România?

– În primul rând, urăsc termenul „pro-familie”, de parcă cei care îl folosesc sunt mari susținători ai familiei. Nu, ei sunt susținătorii ai unui anumit tip de familie. Eu sunt un familist, mi-aș dori să am o familie cu prietenul meu, mi-ar plăcea să am un copil, mai mulți copii, dar nu se poate, e interzis de lege. De ce nu sunt și eu o persoană „pro-familie”? Fiindcă și eu susțin familia. Sunt și alte familii, nu doar homosexuale, ci și cele heterosexuale, care poate au o altă viziune cu privire la ceea ce înseamnă o familie. Asta ca o clarificare.

Viktor Orban va participa sâmbătă la inaugurarea unui stadion de fotbal în Miercurea Ciuc Foto: Hepta

Nu sunt foarte informat cu privire la situația din România și cum guvernul ungar poate influența politicile în România. Știu doar că în ultimii zece ani au investit în diferite proiecte, cluburi sportive, diferite facilități, au investit în infrastructură și organizații din România care favorizează viziunile guvernului. Dar asta nu e neapărat un lucru rău.

Cred că Guvernului Orbán i-ar plăcea să aibă mai multă influență în politica românească, dar cred că politica românească e dificilă, sunt mulți actori, mai mulți oligarhi, cum am zis, așa că nu cred că e așa ușor să ai o influență reală în politica românească dacă sunt câteva acțiuni ale unei singure persoane din vârful piramidei.

