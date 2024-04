Protestatarii au mărşăluit spre parlament pe o vreme neobişnuit de caldă de primăvară, unii dintre ei strigând „Nu ne este frică!” şi „Orban, demisia!”.

Mulţi dintre manifestanţi purtau culorile naţionale roşu-alb-verde sau drapelul naţional, simboluri pe care partidul lui Orban le-a folosit ca fiind ale sale în ultimele două decenii.

🇭🇺 Big Protest against Orban in hungary begins. thousands of people take to the streets of Budapest pic.twitter.com/i4lBfv4NUh

„Acestea sunt culorile naţionale ale Ungariei, nu ale guvernului”, a declarat Lejla, în vârstă de 24 de ani, care a venit la Budapesta din Sopron, un oraş de la graniţa de vest a ţării.

This was the crowd marching to Kossuth square in Budapest, attending the protest organized by Peter Magyar, ex-husband of @JuditVarga_EU. Magyar – who appeared on the political scene only two months ago- promised to announce the name of his party in the coming weeks. pic.twitter.com/DKU9zWJaGf