„Existenţa acestui virus e clară, este în toată lumea. Eu am teoria mea vizavi de cum trebuia prevenită această pandemie, inclusiv în România, sau cum o tratezi. Adică eu nu cred în obligativitatea măştii. Nu o să cred niciodată, indiferent cine mi-ar impune acest lucru. Am fost prin toată lumea asta şi am văzut şi înainte de pandemie oameni care purtau mască. Dar o făceau pentru a se proteja ei pe ei. Pe de altă parte, de la început am spus că trebuiau făcute testări masive”, a declarat Rădulescu într-o conferinţă la sediul Partidului Ecologist Român, formaţiune pentru care deschide lista candidaţilor la Camera Deputaţilor în circumscripţia Argeş.

Parlamentarul susține că dacă masca este ținută pe față mai multe ore, „produce modificări cerebrale”.

„Masca, aşa cum am spus-o ca medic totdeauna, nu este sănătoasă dacă este ţinută nu ştiu câte ore, pentru că ea produce modificări cerebrale la un anumit moment. Cum poţi să accepţi tu, ca medic, să induci în populaţie un lucru care tu ştii că nu este sănătos? Deci, abordarea acestui guvern, cu complicitatea PSD-ului, a fost greşită. S-a dorit să se înspăimânte tot poporul, în loc să faci cum fac suedezii sau alte naţii care au înţeles altfel – să protejeze poporul, să-l lase să funcţioneze, să fie liber”, a mai precizat Cătălin Rădulescu.

Deputatul mai spune că nu este de acord cu carantinarea oamenilor în case și s-a declarat și împotriva vaccinării obligatorii.

„Eu, ca medic, sunt împotriva obligativităţii de orice gen, inclusiv obligativitatea vaccinării. Aceste lucruri trebuie să fie opţionale (masca şi vaccinul – n.r.). Nu putem să obligăm românii împotriva voinţei lor”, a adăugat deputatul, precizând că aceeaşi poziţie o va avea şi PER.

