Des policiers allemands se tiennent à la frontière franco-allemande entre Kehl et Strasbourg, le 16 mars 2020 à Kehl, dans le cadre des opérations de contrôle des frontières. L'Allemagne a réintroduit les contrôles aux frontières avec la France, l'Autriche, la Suisse, le Luxembourg et le Danemark à partir du 16 mars 2020 en raison de la crise des coronavirus, a déclaré la veille le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer. © Elyxandro Cegarra / Panoramic / Bestimage German police officers stand at the French-German border between Kehl and Strasbourg, on March 16, 2020 in Kehl, as part of border control operations. Germany has reintroduced border controls with France, Austria, Switzerland, Luxemburg and Denmark from March 16, 2020 due to the coronavirus crisis, interior minister Horst Seehofer said the day before.