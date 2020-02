De Daniel Ionașcu,

Acțiunile Microsoft au scăzut cu 1% în urma anunțului.

Microsoft este producătorul sistemului de operare Windows, cel mai folosit pe calculatoarele de pe Glob.

Unii din principalii clienți ai Microsoft pentru Windows sunt producătorii de laptopuri și desktop-uri. Unii dintre aceștia, precum Lenovo (China), Asus și Acer (ambii Taiwan) sunt din Asia.

De asemenea, Apple, HP și Dell sunt companii americane, dar producția se realizează tot în China sau Taiwan.

Dar din cauza epidemiei de coronavirus din China fabricile se întorcmai greu la producția normală.

Pe lângă vânzările de sisteme de operare către producătorii de laptopuri, Microsoft are și o linie proprie de electronice. Compania produce tablete și PC-uri sub brandul Surface.

Anterior, Microsoft anunțase că divizia de Windows și PC-uri ar urma să aibă venituri între 10,75 și 11,15 miliarde de dolari.

Recent, și Apple a avertizat acționarii că veniturile sale ar putea să fie afectate. Apple produce iPhone-urile în uriașele fabrici ale Foxconn, iar acestea nu au ajuns la capacitatea maximă de producție.

Producătorii de telefoane chinezi Xiaomi, Oppo și Vivo au redus la rândul lor comenzile pentru cipuri, din cauza acumulării de stocuri mari în China.