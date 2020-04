De Alina Manolache, Cătălin Tolontan,

Asistenta este revoltată de modul în care sunt luate hotărâri care pun în pericol viața medicilor și pacienților. Spune că nu există un act scris și că decizia a fost luată după o discuție între manager și primărie.

Marți dimineața, pe 31 martie, la ora 7, asistenta Irina Bottner a intrat în tură la Maternitatea Spitalului Municipal din Timișoara.

”După-amiază s-a primit un telefon să preluăm pacientele sănătoase de la Maternitatea Bega, lucru pe care l-am făcut. Noi urma să îngrijim cazurile care nu erau infectate cu COVID-19, iar la Maternitatea Bega mergeau doar persoanele infectate. În jurul orei 16, însă, ne-am trezit cu ambulanța cu o fată de 16 ani venită din Franța. Era suspectă de infectare cu coronavirus, fapt ce s-a confirmat ulterior”, spune asistenta.

Carantină pe bază de anunț verbal

În jurul orei 17.30, Irina Bottner povestește că medicul șef de gardă a anunțat întregul personal că va fi instituită carantină.

”A venit și ne-a spus: acum a sunat conducerea – nu știm cine mai exact, manager, director medical, DSP – spitalul e în carantină. Nu-și asumă nimeni carantina. Doamna manager a spus, ulterior, că dumneaei a luat decizia, în urma discuției cu primăria. Nimeni nu are niciun act scris. Nu există act scris, a fost o discuție, lăsați-mă în pace, așa ne-a spus managera”, susține Irina Bottner.

În carantină, la grămadă, infectați și oameni sănătoși

Asistenta își continuă povestea:

Noaptea, la 23 au venit să ne testeze, ne-au testat, toată noaptea am stat să așteptam rezultatele. Au ieșit colege pozitive, o infirmieră și un medic, s-a chemat izoleta, i-au dus la Spitalul de Infecțioase dimineața. Noi am stat nas în nas cu doamna doctor declarată pozitiv, am fost la sala de mese, am mâncat împreună. Pacientele nu au fost testate, copiii nu. Trei cazuri au ieșit neconcludente. Irina Bottner, asistent principal la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara:

”Pentru cazurile neconcludente, cadrele medicale au fost anunțate că va veni DSP a doua zi la ora opt, dar DSP nu a mai răspuns la telefon și nu a venit. Nu s-au luat alte probe, ci au refăcut testele și a reieșit, miercuri, la ora 14, că două persoane sunt sănătoase și una este infectată”, susține Irina Bottner.

Situația nu s-a limpezit nici miercuri, mai spune femeia. Spre seară, la presiunea cadrelor medicale care munceau deja de două zile încontinuu, conducerea spitalului a decis să cheme o nouă tură. Numai că spitalul era înconjurat de poliție și colegele care fuseseră chemate nu puteau intra în spital.

Lăsați cu greu să plece, după două zile de muncă

La presiunile managerului asupra poliției, asistentele și infirmierele au reușit să preia tura. Irina Bottner a ajuns acasă miercuri, la ora 22. A avut voie să meargă în izolare acasă pentru că locuiește singură. E revoltată de felul cum au înțeles autoritățile să gestioneze situația.

”Cine a declarat carantină și de ce, cine a dispus de 38 de ore din viața mea, sechestrată și obligată să muncesc? Cum vom fi remunerați în această perioadă de 38 de ore și cum vom fi remunerați în continuare, dacă suntem obligați să stăm acasă?”

Presiuni și amenințări la adresa cadrelor medicale

Asistenta mai spune că sunt foarte puțini cei care au curajul să vorbească.

”Se practică foarte mult amenințarea și intimidarea: Taci din gură, vezi că tu vorbești prea mult, ține-ți gura, vezi că ți se poate desface contractul de muncă! În zilele acestea am fost amenințați cu dosar penal dacă plecăm din spital sau dacă pacienții noștri pățesc ceva. Noi avem o responsabilitate, cum să lucrăm sub imperiul unei asemenea presiuni?!”

Este revoltată și pentru că ,,în presă se scria că noi suntem izolați în hotel, în timp ce noi eram sechestrați în spital și munceam de două zile”.

Asistenta care a stat cu fata infectată: Nu mă pot supăra

Asistenta care a îngrijit-o pe fata de 16 ani, confirmată cu COVID-19, a povestit și ea pentru Libertatea experiența trăită. A stat în spital două zile, dintre care cu pacienta aproape 24 de ore. Venise la muncă marți dimineața la ora 7 și a mai plecat acasă abia miercuri seara la ora 22, când fata a fost dusă, în sfârșit, la “Victor Babeș” din Timișoara.



Am rămas eu singură cu pacienta de marți seara, după ce a născut. Cred că pe la 23. I se făcuse testul, pentru că tocmai venise din Franța marți dimineața. Între timp testul a ieșit pozitiv. M-am protejat, am schimbat cinci rânduri de măști, combinezoane, mănuși și viziere. Dar nu avea cine să mă înlocuiască. Nimeni nu mai intra, nimeni nu mai ieșea. Până la urmă au dus-o la Infecțioase și am plecat aseară, la 22. Acum suntem la pensiune câteva cadre medicale, la izolare.

Asistenta Maria, care a îngrijit fata infectată:

Maria, asistenta care a îngrijit pacienta de 16 ani infectată cu COVID, spune că nu se poate supăra pe nimeni pentru această situație. Este mulțumită că a avut echipament, că testul ei a ieșit negativ și că acum poate sta în izolare la o pensiune bună.

Managerul: A fost o măsură de precauție

Maria Olimpia Oprea, managerul Spitalului Municipal Timișoara, susține că măsura închiderii temporare a Spitalului Municipal, de marți seară până miercuri seară, nu are nici o legătură cu fata de 16 ani venită din Franța și depistată pozitiv.



Maria Olimpia Oprea, managerul Spitalului Municipal Timișoara. Foto banatulazi.ro

”A fost o coincidență. Noi am izolat pacienta de la bun început. Altul a fost motivul. Aveam deja rezultatul pozitiv al mai multor cadre medicale. M-am consultat cu epidemiologul spitalului și am decis să închidem unitatea medicală temporar. Nu am mai făcut noi internări și nici personalul medical nu a plecat în izolare până nu am făcut teste pentru toată lumea”, spune Maria Oprea.



Aceasta îi răspunde asistentei medicale care susține că a fost o formă de sechestrare:



Sunt paturi, puteau să se odihnească. Am fost și am stat cu ele. Le-am asigurat cazare, au fost testate. Până la rezultatul testelor au rămas acolo, apoi au plecat. Am cerut sprijin DSP pentru finalizarea anchetelor epidemiologice. DSP a răspuns greu la telefon, am luat decizia cu epidemiologul spitalului.

Managerul Spitalului Municipal Timișoara:

Managerul Spitalului Municipal din Timișoara spune că sunt mai mult de două cazuri de infectări. Cât despre primirea unui pacient cu COVID, a explicat că așa sunt procedurile: dacă e vorba de un suspect, până la confirmare, acesta e primit de cea mai apropiată unitate medicală.



