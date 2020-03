De Petre Dobrescu,

Americanii au mers mai departe și nu s-au gândit doar la stomac, ci și la siguranță. Ei au făcut cozi importante și la magazinele de arme, ca să fie siguri că au cu ce se apăra de eventuali hoți care le-ar sparge casele, a notat Agerpres.

Oamenii se tem că, din cauza pandemiei, va exploda și infracționalitatea și au decis să-și asigure paza.

La sfârşitul săptămânii trecute, s-au format cozi lungi în faţa magazinului de arme Martin B. Retting, în Culver City, din comitatul Los Angeles, ceea ce a determinat centrul să posteze un mesaj pe contul său de Facebook prin care îşi cerea scuze clienţilor că nu le mai poate permite să încerce anumite arme şi că angajaţii nu-i pot servi pe toţi.

Coronavirusul a provocat cozi și la magazinele de arme. „Suntem depășiți!”

„Dacă sună telefonul şi nu răspundem, acest lucru se întâmplă pentru că suntem uşor depăşiţi de situaţie pentru moment… vă mulţumim pentru înţelegere” – aşa sună acum unul dintre mesajele postate pe contul Facebook al magazinului. Şi toate acestea după ce nu mai departe decât vinerea trecută magazinul postase pe Facebook un anunţ în care spunea că are suficiente stocuri de arme şi o cantitate decentă de muniţii.



Şeriful comitatului Los Angeles, Alex Villanueva, maximă autoritate în domeniul securităţii din regiune, a deplâns faptul că mii de locuitori din această zonă au decis să cumpere arme în aceste momente.



„Aceste cumpărături frenetice de armament sunt o expresie a panicii, însă noi suntem disponibili şi vizibili în toate comunităţile. Nu avem nevoie de ajutorul nimănui. Suntem pregătiţi să apărăm populaţia, nu avem nevoie de ajutor”, a insistat Villanueva într-o conferinţă de presă, apreciind că „nu este o idee bună” să se achiziţioneze arme în situaţia actuală. „Toţi trebuie să dăm dovadă de responsabilitate pentru ca (armele) să nu ajungă pe mâinile oamenilor care nu ar trebui să le deţină”, a adăugat el.



Asociaţia Naţională a Armelor de Foc (NRA) şi-a anulat convenţia care urma să aibă loc în perioada 16-19 aprilie în Nashville (statul Tennessee), din cauza preocupărilor privind extinderea pandemiei şi după ce preşedintele Donald Trump a declarat stare de urgenţă.



„Ne pare sincer rău că a trebuit să luăm această măsură, îndeosebi pentru numeroşii noştri membri loiali care ni se alătură pentru această sărbătoare anuală a NRA şi pentru libertăţile noastre constituţionale”, a transmis NRA într-un comunicat. Convenţiile NRA obişnuiesc să atragă circa 70.000 de persoane, potrivit organizaţiei.



Cotidianul Los Angeles Times a relatat că vânzările de arme au crescut şi în state precum Oklahoma, unde cumpărătorii au avertizat că există temerea ca starea de urgenţă să provoace probleme de ordin social.



La cel mai mare magazin de arme din lume, din zona metropolitană a statului american Atlanta, s-au format cozi în care oamenii stăteau pe câte şase sau opt rânduri, iar cel puţin un magazin din statul Idaho a restricţionat vânzările, după ce rafturile aproape că s-au golit, a relatat marţi agenţia Associated Press, preluată de ABC News.



Potrivit sursei citate, reprezentanţii magazinelor de arme afirmă că isteria cumpărăturilor este alimentată de consumatori care se tem că oamenii vor ajunge atât de disperaţi şi de imprevizibili din cauza crizei încât simt nevoia să se asigure că au cum să se protejeze într-o astfel de eventualitate.



Vânzările au crescut vertiginos în doar câteva zile, au declarat experţi din industrie. Unele achiziţii sunt făcute de persoane care îşi cumpără pentru prima dată o armă, altele – de deţinători de arme cu state vechi care îşi măresc colecţia şi îşi fac provizii de muniţii. Totodată, o altă explicaţie a vânzărilor în creştere o reprezintă îngrijorările conform cărora aleşii locali ar putea încerca să restricţioneze accesul la arme de foc. Un primar din statul Illinois a semnat recent un ordin executiv care să-i permită să interzică vânzarea de arme sau muniţii, şi acelaşi lucru l-a făcut şi un alt edil din statul New Orleans.



Cifrele exacte nu vor fi valabile decât luna viitoare, dar deja, de la începutul anului, solicitările pentru verificarea cazierelor judiciare în vederea achiziţionării de arme au crescut considerabil comparativ cu anul trecut. Potrivit datelor furnizate de FBI, în lunile ianuarie şi februarie au fost făcute peste 5,5 milioane de verificări de cazier judiciar. Totodată, AP remarcă faptul că, în ani electorali, vânzările de arme tind să crească, şi acelaşi lucru s-a întâmplat şi în 2016.



La Sportsmen’s Warehouse din oraşul Meridian, statul Idaho, unele rafturi pe care se găseau de obicei spre vânzare pistoale erau goale. Magazinul a lipit anunţuri prin care îşi informa clienţii că vânzările vor fi restricţionate la nu mai mult de două arme de persoană zilnic şi nu mai mult de o puşcă de tip Kalaşnikov de persoană zilnic. Magazinul a raţionalizat totodată şi vânzarea de muniţie.



Vânzările de arme au crescut şi online. Site-ul Ammo.com, care vinde muniţii pe internet, a înregistrat o creştere a vânzărilor în ultima perioadă. Potrivit companiei, între 23 februarie şi 4 martie, vânzările au crescut cu 68% faţă de situaţia înregistrată cu 11 zile înaintea datei de 23 februarie, a relatat cotidianul Los Angeles Times.



Ed Turner, proprietarul magazinului de arme Ed’s Public Safety din oraşul Stockbridge, statul Georgia, a declarat pentru AP că vânzările au crescut de cinci ori şi spune că în 27 de ani de când se ocupă de această afacere nu a mai trăit un astfel de moment. „N-am mai văzut aşa ceva… Aici este vorba despre spirit de autoconservare. Asta-i panică. Este ca şi cum ai spune că altfel (fără arme – n.r.) nu vei fi în stare să-ţi protejezi familia de hoarde şi de morţi vii”, a declarat el.



Preşedintele Trump, un mare susţinător al NRA, a postat sâmbătă un mesaj pe contul său de Twitter în care scria, referindu-se la posesia de arme de foc, „nu ai nevoie de ele până când ai nevoie de ele”, aminteşte EFE.

