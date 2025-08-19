https://x.com/RapidResponse47/status/1957495624531865910?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957495624531865910%7Ctwgr%5E0ad71552d3c14e402765fec352dcb1818ef471c3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hindustantimes.com%2Fworld-news%2Fus-news%2Fwho-is-brian-glenn-marjorie-taylor-greenes-boyfriend-apologizes-to-volodymyr-zelensky-for-suit-remark-101755542223687.html

Jacheta, făcută de un designer ucrainean, conține și fibre de urzică

Trump se referea la costumul lui Zelenski. Când liderul ucrainean a coborât din mașină, purta o jachetă în stil blazer, cămașă cu guler (fără cravată), pantaloni și bocanci, toate în culoarea sa preferată, negru. Președintele american l-a privit cu admirație pe Zelenski, gesticulând spre ținuta acestuia ca un bunic mândru.

Jacheta cu buzunare aplicate, confecționată din pânză de armată, provine de la Viktor Anisimov, marca ucraineană ale cărei haine le-a purtat exclusiv în cea mai mare parte a acestui an, potrivit unui reprezentant al companiei citat de Wall Street Journal. O variantă cu buzunar pe mâneca stângă poate fi comandată în Europa cu 585 de euro. Compoziția este 85% bumbac, 8% fibre de urzică și 7% in.

Președintele ucrainean a fost felicitat, ulterior, de același reporter care îl criticase pentru ținuta sa în timpul discuției aprinse din Biroul Oval din februarie. „Domnule președinte Zelenski, arătați fabulos în costumul acela… arătați bine”, a spus Brian Glenn, iar președintele SUA a fost de acord.

Reporterul american, luat la mișto de Zelenski pentru că era îmbrăcat la fel

Glenn și-a cerut apoi scuze pentru comentariul referitor la costum de la ultima întâlnire, la care președintele ucrainean a răspuns în glumă că, deși el își schimbase ținuta, Glenn purta același costum, stârnind râsete în sală.

Recent, jurnalistul a făcut parte din presa americană prezentă în Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin și a împărtășit un moment de relaxare cu delegația presei ruse, când Glenn a ridicat o sticlă de vodcă pe care a primit-o de la un reporter pentru că i-a ajutat să găsească camera pierdută.

În mod remarcabil, înainte de întâlnire, Real America’s Voice, publicația lui Glenn, a întrebat pe X dacă Zelenski va purta un costum de data aceasta. Presa americană a susținut, citând surse, că protocolul de la Casa Albă a întrebat în prealabil echipa lui Zelenski dacă președintele intenționează să poarte un costum la întâlnire. Și, deși Zelenski a purtat un costum, nu și-a pus totuși cravată!

