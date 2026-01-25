În România comunistă, cozile făceau parte din viața de zi cu zi. Oamenii stăteau cu orele pentru lapte, pâine sau carne, cu ochii pe ceas și cartela în mână, sperând să mai prindă ceva.

La 37 de ani de la Revoluția din 1989, imaginea cozilor părea demult îngropată în arhivele istoriei. Și totuși, în Piața Obor din București, zeci de oameni așteaptă răbdători, zi de zi, la o coadă care stârnește amintiri și întrebări: coada la lapte.

Cozile la lapte au revenit în București, la 37 de ani de la căderea comunismului. Foto: Libertatea

„Laptele ăsta are gustul copilăriei mele”

De data aceasta, însă, nu este vorba despre lipsuri, ci despre alegere. La dozatorul de lapte din Obor, un litru costă 7 lei, iar cumpărătorii spun că prețul este justificat de gust.

„Nu mai găsești așa ceva în supermarket. Laptele ăsta are gustul copilăriei mele”, spune doamna Maria, o pensionară care vine aici de două ori pe săptămână, cu sticlele de acasă.

„A venit lapteleeeeeeeee!” se aude din plămânii vânzătoarei, în jurul orei 11:00. Mașina a întârziat, iar lumea s-a strâns ca pe vremuri, cu banii în mână, să-și cumpere un litru de lapte proaspăt.

„Bagi banii, iei laptele și pleci acasă”

Laptele provine de la o fabrică din Pantelimon, o afacere cu tradiție veche.

Primele legături cu „văcuțele”, așa cum le numesc cu drag angajații, au început în 1973, odată cu deschiderea unei mari fabrici de lapte în zonă.

„Am crescut printre utilaje și animale. Laptele a fost mereu parte din viața noastră”, povestește unul dintre oamenii care stau la coadă, cu un bidon de cinci litri.

„E numai bun dozatorul ăsta! Bagi banii, iei laptele și pleci acasă”, continuă bucureșteanul, care a așteptat „mai bine de jumătate de oră până să vină mașina”.

Lapte de la dozator vine din Pantelimon

În 2016, din dorința de a transforma laptele gustos de la fermă în produse naturale cu care mulți români au crescut, a apărut „Făbricuța”, cea care acum comercializează laptele la dozatorul din Obor.

De la văcuțe, laptele este colectat în cazane speciale și adus direct în piață. Drumul este scurt, iar prospețimea e cheia succesului.

Potrivit vânzătoarei, fabrica de lapte din Pantelimon oferă zilnic peste 5.000 de litri de lapte proaspăt și gustos, iar cererea pare să crească de la o zi la alta.

La „Făbricuță” se mai produc iaurt, sana, smântână și diverse brânzeturi, vândute într-un magazin separat.

Cozi la lapte, mici și covrigi

În Piața Obor, însă, toată atenția este concentrată pe „balamucul” de la coada pentru lapte.

„Nu ne deranjează că stăm la coadă”, spune un bărbat care își așteaptă rândul de aproape 20 de minute. „Stăteam și înainte, dar atunci de nevoie. Acum stăm pentru că vrem”, se aude de lângă el.

Dincolo de geamurile mari ale halei, lumea stă la coadă la mici. Alții așteaptă să cumpere covrigi de Buzău, cu sare și mac.

Imaginea cozilor capătă astfel un alt sens: nu unul al lipsurilor, ci al unei reîntoarceri la gusturi simple, autentice, care par să-i fi adunat pe oameni, din nou, la un loc.

Sute de navete de lapte așteptau să fie încărcate. Foto: Norihiro Haruta (bucurestiulmeudrag.ro)

