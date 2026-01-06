Probleme majore pentru Electrocentrale Craiova

„Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile, ca urmare a lipsei de alocare de bani pentru reparaţii”, a scris primarul pe Facebook.

Electrocentrale Craiova, desprinsă din Complexul Energetic Oltenia (CEO) în urmă cu mai mulţi ani, se confruntă cu dificultăţi financiare şi tehnice severe. Vasilescu acuză lipsa investiţiilor în modernizarea instalaţiilor vechi de 50 de ani, care acum nu mai funcţionează în parametri normali. „Se fac eforturi disperate ca să trecem această iarnă”, a declarat primarul, menţionând că avariile la cele două grupuri energetice ale centralei au lăsat oraşul fără căldură.

În vara lui 2025, Ministerul Energiei a solicitat prin memorandum un ajutor de 350 milioane de lei pentru acoperirea datoriilor societăţii şi realizarea reparaţiilor necesare. Premierul Ilie Bolojan a respins însă cererea, fapt ce a dus la imposibilitatea efectuării unor lucrări capitale. „De ce? Întrebaţi-l!”, a spus Olguța Vasilescu.

Din cauza avariilor frecvente, Electrocentrale Craiova operează alternativ între cele două grupuri energetice, însă ambele cedează în mod repetat. „De la începutul iernii, cade câte un grup şi intră în reparaţii, atât cât se poate, efectuate cu angajaţii proprii, iar producţia trece pe celălalt grup. Care rezistă o zi sau două şi după ce cade şi el, se trece pe celălalt reparat”, a explicat primarul. Aceasta a menţionat că au existat deja două situaţii în această iarnă când ambele grupuri au cedat, lăsând oraşul fără încălzire timp de câteva ore.

Planuri pentru o nouă centrală

Pentru a asigura independenţa energetică a Craiovei, municipalitatea a început demersurile pentru construirea unei centrale proprii. Vasilescu a detaliat paşii făcuţi până acum: achiziţia unui teren în spatele Electrocentrale Craiova, realizarea unui PUZ, depunerea documentaţiei necesare la TransElectrica pentru avizul tehnic de racordare (ATR) şi pregătirea licitaţiei.

„Cert este că anul acesta, iarna aceasta, suntem în continuare nevoiţi să lucrăm cu Electrocentrale Craiova şi să ne rugăm să reziste măcar un grup din cele două”, a declarat aceasta.

