Traficul rutier este îngreunat pe DN 56A, în judeţul Mehedinţi, din cauza surpării drumului în zona Dealul Stârmina, potrivit News.

DRDP Craiova a anunţat că la km 64+100 al DN56 A șoseaua s-a surpat, formându-se un crater de aproximativ un metru.

„Din cauza cedării sistemului rutier pe DN 56A, km 64+100, dealul Stârmina, se impune restricţionarea circulaţiei rutiere pe sensul de mers Şimian-Calafat. Circulaţia rutieră se va desfăşura dirijată de semafoare electrice”, a transmis DRDP Craiova.

Conform presei locale, marți dimineață, 3 februarie 2026, pe DN 56 A, în zona Dealul Stârmina, a avut loc o alunecare de teren care a afectat o bandă de circulație pe sensul Drobeta-Turnu Severin – Calafat, provocând o ruptură în corpul drumului.

Prefectul de Mehedinți, Alin Isuf, a evaluat cu instituțiile competente situația alunecării de teren, convocând Grupul de Suport Tehnic nr. 8 pentru măsuri urgente de siguranță rutieră.

