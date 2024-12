Noul cod rutier prevede sancțiuni mult mai severe pentru șoferii care conduc sub influența alcoolului, cu viteză excesivă sau care folosesc telefoanele mobile în timp ce conduc.

Autoritățile din Italia au declarat toleranță zero pentru consumul de alcool și conducerea autovehiculelor: dacă alcoolemia este cuprinsă între 0,5 și 0,8 mg/l în sânge, amenda este cuprinsă între 573 și 2.170 de euro, cu suspendarea permisului pe o perioadă cuprinsă între trei și șase luni.

Dacă alcoolemia este între 0,8 și 1,5 mg/litru, se pedepsește cu o pedeapsă dublă, închisoare și amendă (arest de până la 6 luni și amendă între 800 și 3.200 de euro).

Dacă alcoolemia este mai mare de 1,5 mg/l, infracțiunea se pedepsește cu închisoare și amendă (închisoare de la 6 luni la un an și amendă de la 1 500 EUR la 6 000 EUR) și suspendarea permisului de conducere de la unu la doi ani.

Conducerea cu un telefon în mână va atrage o amendă între 250 și 1.000 de euro, iar în caz de recidivă, aceasta poate ajunge până la 1.400 de euro.

De asemenea, permisele de conducere pot fi suspendate până la trei luni, potrivit jurnaliștilor publicației Corriere della Sera.

Noul Cod Rutier din Italia: cele mai importante sancțiuni

Conducerea sub influența drogurilor: Toleranță zero pentru cei care consumă droguri. Oricine este găsit la volan sub influența substanțelor interzise nu va mai trebui neapărat să se afle într-o stare de alterare psiho-fizică, dar va fi suficient ca acesta să fie testat pozitiv. Consumatorii de canabis medicinal nu sunt incluși în acest caz.

Depășirea vitezei: Amenda de la 173 la 694 de euro pentru oricine depășește limitele maxime de viteză cu mai mult de 10 km/h și nu mai mult de 40 km/h. Dacă încălcarea este săvârșită într-o zonă rezidențială și de cel puțin două ori în decurs de un an, amenda va fi cuprinsă între 220 și 880 de euro cu suspendarea permisului de conducere între 15 și 30 de zile.

Trafic urban și zone cu trafic restricționat: Restricțiile asupra circulației urbane pot fi impuse doar dacă există în comun nevoile de reducere a emisiilor poluante și de protejare a patrimoniului cultural și de protejare a patrimoniului artistic, de mediu și natural. Cu respectarea criteriilor de adecvare și proporționalitate și ținând cont, însă, de nevoile de mobilitate și de protecția producției.

Biciclete și scutere: Mai multă protecție pentru bicicliști. Pe lângă creșterea pistelor de biciclete, există și obligația pentru șoferi de a menține o distanță de un metru și jumătate atunci când depășesc o bicicletă. Pentru scutere se declanșează obligația de a deține plăcuță de înmatriculare, cască și asigurare, însă normele de aplicare nu au fost făcute publice deocamdată.

Camere de viteza: În cazul în care pe același tronson de drum se primesc mai multe amenzi, într-o perioadă de o oră și sub responsabilitatea aceluiași organ, se plătește o singură amendă: cea mai gravă majorată cu o treime.

Alte reguli: Sunt multe intervenții planificate, de la treceri la nivel la parcare, care trebuie să includă minim 20% din zone de parcare gratuite, zone de căutare a vehiculelor electrice, zone „kiss & ride” pentru stații și aeroporturi și, gratuit, pentru persoanele cu dizabilități. Regulile care privesc obtinerea permisului de conducere dupa aprobarea legii sunt in curs de delegislare).

