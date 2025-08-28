Cât va ajunge taxa pentru Podul Fetești – Cernavodă

Ministerul Transporturilor propune majorarea taxelor de trecere a podurilor peste Dunăre, conform unui proiect de ordonanță de urgență. Modificările vizează podurile de la Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii.

Taxa pentru autoturisme la Fetești-Cernavodă ar urma să crească de la 13 lei la 19 lei. Pentru podul Giurgeni-Vadu Oii, majorarea propusă este de la 11 lei la 16 lei.

Cum se modifică amenzile pentru șoferi

Amenzile pentru neplata taxei de pod vor începe de la 190 de lei. De asemenea, din septembrie, se preconizează o creștere a rovinietei pentru autoturisme, de la 28 de euro la 50 de euro pe an.

Proiectul se află în consultare publică. Aceste modificări ar putea afecta semnificativ costurile de transport pentru șoferii români.

Valoarea taxei de pod de la Fetești în 2025

Taxa de pod de la Fetești în 2025 este stabilită în funcție de categoria autovehiculului și de numărul de treceri cumpărate. Iată principalele tarife:

Pentru autoturisme și vehicule cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone:

  • 13 lei pentru o singură trecere;
  • 26 lei pentru două treceri;
  • 208 lei pentru 20 de treceri.

Pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri, sau vehicule cu MTMA între 3,5 și 12 tone:

Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc"
Recomandări
Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”
  • 47 lei pentru o singură trecere;
  • 94 lei pentru două treceri;
  • 818 lei pentru 20 de treceri.

Pentru vehicule de transport persoane cu peste 23 de locuri sau vehicule cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone și cu maximum 3 axe:

  • 64 lei pentru o singură trecere;
  • 128 lei pentru două treceri;
  • 1114 lei pentru 20 de treceri.

Pentru vehicule cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone și cu minimum 4 axe:

  • 91 lei pentru o singură trecere;
  • 182 lei pentru două treceri;
  • 1584 lei pentru 20 de treceri.

Cum se plătește taxa de pod de la Fetești

Taxa de pod de la Fetești poate fi plătită în patru moduri principale:

Prin SMS:

  • Se trimite un SMS la numărul 7577, indiferent de operatorul de telefonie (Vodafone, Orange, Telekom, Digi);
  • SMS-ul trebuie să conțină numărul de înmatriculare și categoria autovehiculului (exemplu: B123ABC 1);
  • După trimiterea SMS-ului, se primește un mesaj cu valoarea taxei și solicitarea confirmării prin trimiterea unui SMS cu textul „DA” la același număr;
  • Plata este valabilă pentru o singură trecere.

Online:

La benzinării autorizate:

Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO
Recomandări
Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO
  • Plata se poate face la benzinăriile OMV Petrom, Mol, Rompetrol, Socar;
  • Se comunică personalului numărul de înmatriculare și categoria vehiculului;
  • Se primește o dovadă de plată.

La ghișee: Există posibilitatea plății și la anumite ghișee dedicate.

Important este că taxa se poate achita și după trecerea podului, până la ora 24:00 a zilei următoare.

Pentru plata prin SMS, trebuie să se circule pe benzile 2 și 3 de la pod (banda 1 e pentru plata cash). Plata prin SMS este valabilă doar pentru vehiculele înmatriculate în România. Pentru numere străine, plata poate fi făcută la barieră sau la benzinării autorizate.

Cum aleg categoria tarifară corectă pentru mașina mea

Pentru a alege categoria tarifară corectă pentru mașina ta la plata taxei de pod de la Fetești, trebuie să consulți categoria vehiculului înscrisă în documentele mașinii, de regulă în talon sau certificatul de înmatriculare, la punctul J, care indică masa totală maximă autorizată (MTMA) și tipul vehiculului.

Categoriile tarifare sunt împărțite în funcție de:

  • Masa totală maximă autorizată (ex: sub 3,5 tone, între 3,5 și 12 tone, peste 12 tone)
  • Numărul de axe ale vehiculului
  • Destinația vehiculului (transport persoane cu un anumit număr de locuri)
PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune"
Recomandări
PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”

Pentru autoturisme obișnuite, de regulă categoria este pentru vehicule cu MTMA sub 3,5 tone, iar categoria tarifară este cea mai mică.

Ce amenzi riscă șoferii care nu plătesc taxa de pod de la Fetești

Dacă nu se plătește taxa de pod de la Fetești la timp, șoferii riscă sancțiuni sub forma unor amenzi contravenționale. Acestea sunt aplicate după ce autoritățile identifică neplata prin camerele video instalate la pod și sunt trimise acasă, pe adresa de domiciliu a proprietarului vehiculului, însoțite de procesul-verbal cu detalii despre contravenție.

Amenda pentru neplata taxei poate ajunge între 130 și 1820 de lei, în funcție de categoria autovehiculului. De asemenea, odată cu amenda, pot fi percepute și dobânzi și penalități pentru întârzierea plății, calculate zilnic începând cu a doua zi după scadență până la plata integrală.

După 30 de zile de neplată, pot fi demarate proceduri de executare silită, inclusiv poprire pe conturile bancare.

Șoferii au posibilitatea să conteste amenda în instanță în termen de 15 zile dacă consideră că a fost aplicată nejustificat.

Tânărul din București care a bătut un livrator nepalez a fost arestat. Bărbatul a fost prins de un polițist care tocmai ieșea din tură
Știri România 10:17
Știri România 10:17
Tânărul din București care a bătut un livrator nepalez a fost arestat. Bărbatul a fost prins de un polițist care tocmai ieșea din tură
Guvernul cedează din nou: tranziția pentru pensionarea magistraților, majorată la 15 ani în noul proiect privind pensiile speciale - surse
Știri România 08:37
Știri România 08:37
Guvernul cedează din nou: tranziția pentru pensionarea magistraților, majorată la 15 ani în noul proiect privind pensiile speciale – surse
Imagini cu atelierul deschis de Brigitte Pastramă în Pipera. Vrea să dea lovitura în Dubai și Qatar: „Sper să scot banii mulți pe care i-am investit"
Stiri Mondene 10:35
Stiri Mondene 10:35
Imagini cu atelierul deschis de Brigitte Pastramă în Pipera. Vrea să dea lovitura în Dubai și Qatar: „Sper să scot banii mulți pe care i-am investit”
În ce emisiune vor apărea Leonard Doroftei și soția lui din această toamnă. „Totul devine mai intens în următoarele ediții"
Stiri Mondene 10:23
Stiri Mondene 10:23
În ce emisiune vor apărea Leonard Doroftei și soția lui din această toamnă. „Totul devine mai intens în următoarele ediții”
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma" administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Analiză
Politică 10:00
Analiză
Politică 10:00
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Interdicția privind cumulul pensie - salariu de la stat a fost amânată. Ilie Bolojan: „Trebuie să calculezi efectele"
Politică 09:44
Politică 09:44
Interdicția privind cumulul pensie – salariu de la stat a fost amânată. Ilie Bolojan: „Trebuie să calculezi efectele”
