CREVEDIA. Viața după ce ai pierdut aproape tot puținul pe care l-ai agonisit: „Mi-a luat căprițele cu care mă hrăneam. Îmi pare rău că au murit în suferință”

Potrivit autorităților, după explozia de la Crevedia au fost distruse complet opt case și 11 au suferit pagube. Guvernul a demarat deja procedurile pentru ca oamenii din zonă să fie despăgubiți, după ce Consiliul Județean Dâmbovița va face o evaluare. Banii vor fi alocați din fondul de rezervă al Guvernului.

Tanti Florica se apleacă cu greutate să adune niște buruieni pentru căprița ei, una din cele două care au scăpat după exploziile de sâmbătă pe care, fiind bolnavă, vrea să o îngrijească ea.

A primit găzduire pentru ea și căprița bolnavă la o cuscră. Pe mama ieduței, și ea supraviețuitoare a exploziei, toată familia o strigă Prințesa. Acum se gândesc ce nume să îi pună și caprei mici care a scăpat după explozie, ca prin minune, doar cu urechile înnegrite. Acum e mai apatică, dar a primit îngrijiri și de la veterinar și are parte de toată iubirea pensionarei.

Floarea se apropie să o ia în brațe pe căpriță. „Cum ai scăpat tu, fata lu mămica!”, o alintă.

Tanti Florica și una dintre căprițele supraviețuitoare

Femeia locuia aproape de stația GPL de unde spune că se simțea miros de gaz. Ba chiar mai vorbeau în familie despre asta, dar nu le-a dat prin minte să facă ceva.

Născută la doi ani după ce s-a terminat Al Doilea Război Mondial, femeia nu credea că va trece prin așa nenorocire.

A fost aruncată la pământ și apoi a luat-o la fugă

Floarea povestește cum, în seara cu pricina, stătea la poartă cu fiul ei. Pe amândoi i-a aruncat suflul exploziei și buimaci au luat-o la fugă fără să se uite în urmă: „Ne-a aruncat explozia, Apoi am fugit, am fugit, am fugit…”.

Tanti Floarea

„Sunt rănită în cot și la genunchi. Acum am și la deget ceva și nu mai pot să fac nimic. Am 76 de ani, sunt bătrână și nu mai rezist”, spune femeia care de trei zile doarme pe la diferite rude din sat.

Acasă a fost o singură dată cu fiul ei și au văzut dezastrul lăsat în urmă. „Mi-a ars grajdul scrum cu animale, cu ce-am avut acolo. Porcii au scăpat, sunt la băiat, ne-a ars magazia cu lemne, tot. Și în casă nu poți să intri, geamuri sparte, uși scoase. Focul a mers potecă și a pârlit tot, casa, gardul, a ars până la magazie, până la poartă în față”, spune pensionara.

Recomandări INTERVIU. Camelia Roiu, medicul care a dezvăluit infecțiile din spitale după Colectiv: „E o minune că nu avem zilnic câte o tragedie! Nimic nu funcționează normal”

Spune că au venit autoritățile și au adunat cadavrele de animale. „Nu știu câte au ars, au adunat cadavrele, păsări, nu știu ce-i acolo”.

„Mă cheamă toți să merg la ei”

Pensionara avea grijă în gospodăria ei și de animalele fiului. Aveau împreună porci și 27 de căprițe. Ale fiului i-au supraviețuit toate 17, ale ei doar două din 10. O tragedie pentru un om care își rotunjea traiul din îngrijirea animalelor.

„Mi-a luat căprițele cu care mă hrăneam și eu. Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul să fie binecuvântat!”, își caută alinare în cuvântul lui Iov, personajul biblic care a pierdut tot și nu și-a pierdut credința. Și Floarea, rămasă văduvă de cinci ani, e nelipsită de la biserică. „Mă iubește preotul nostru. În noaptea exploziei mi-a zis să nu mă mai duc nicăieri, să merg să dorm la familia lui. Dar m-am dus la o nepoată”.

E mulțumită că se simte iubită de comunitate: „Mă cheamă toți să merg la ei, ieri am făcut baie, mi-au dat alifii, toată lumea mă cheamă și mă iubește”.

Tanti Floarea spune că e iubită în comunitate

Femeia așteaptă momentul în care se poate întoarce acasă să facă curat, dar nu știe când se va întâmpla asta.

