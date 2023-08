Apar noi informații în cazul crimei săvârșite în Mangalia de o tânără de 18 ani, victima fiind colega ei de cameră.

Suspecta, care a fost arestată de poliție și și-a recunoscut fapta, a transportat cu taxiul cadavrul introdus într-un geamantan, după care l-a abandonat într-un parc din localitate. Taximetristului i s-a părut ceva suspect: geanta era foarte grea.

„Sunt traumatizat rău de tot, mă doare capul. Sunt terminat, la ce s-a întâmplat. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât şi pe mine. Vreau să renunţ şi la taxi, vreau să renunţ la tot. Am doi copii acasă. Nu vreau să mi se întâmple ceva şi să rămână copiii vai de capul lor. Era grea valiza, chiar am întrebat-o când am vrut să o ajut. Am întrebat-o ce are. Rechizite şi haine. Am fost la gară, a vrut să scoată bani”, a declarat bărbatul pentru Observator.

„Apoi mi-a spus să o duc la Vaslui. I-am zis că nu pot să te duc la Vaslui pentru că sunt foarte obosit. Sunt 300 și ceva de kilometri până acolo, mai fac o cursă, două și mă duc spre casă. Te las la gară și te duci cu trenul și o să te coste mai puțin. Cursa de Vaslui te costă în jur de 15-16 milioane. Și a zis: Nu, lasă-mă în parc. La Tosca. Trăgea de troler, zic: Câte cărți ai luat, că îmi distrugi mașina. Am tras așa și am ținut dintr-o parte și am dat-o jos”, a povestit taximetristul.

Recomandări Napocalipsa, după Untold. Cum arată Parcul Mare la finalul festivalului de la Cluj

Acum, șoferul vrea să se lase de meserie. „Am trei copii. Azi am fost la un preot să îmi citească, nu sunt bine deloc. Când mi-a zis poliţia că am avut mort, nu mai vreau să fac taximetrie. Pot să iau pe cineva care îmi bagă cuţitul şi gata”.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Copilul din fotografie vrea să schimbe România. A ajuns departe, este hulit de mulţi, dar şi iubit

Viva.ro Vă amintiți de Dan Bordeianu? Unde a ajuns să trăiască azi fostul iubit al Adelei Popescu, alături de familia lui. Cum arată Teodora, soția lui

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Răsturnare șoc în crima de la Mangalia! Cine ar fi fost iubitul Alinei, de fapt? O nouă persoană apare în peisaj. Imaginile care vorbesc singure. Update

Știrileprotv.ro S-a întors roata. Kievul lansează o amenințare fără precedent: „Moscova ar trebui să se aștepte la mai multe atacuri”

Observatornews.ro Regizor german, atacat de urs în România în timp ce filma în ţara noastră: „Dacă vorbesc despre asta astăzi, mă văd privilegiat"

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro O serie de poze neprelucrate, cu Jennifer Lopez la plajă, s-au viralizat. Anii și celulita n-au iertat-o nici pe ea! Cum arată, de fapt