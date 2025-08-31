Crima a avut loc joi seara, în jurul orei 18.00. Vasile Tănase și Mihai Tănase, fiul lui, locuiau în aceeași curte, alături de iubita celui din urmă.

Bărbatul din Iași își bătea tatăl ori de câte ori era beat

Relația dintre cei doi era tensionată de mult timp, fiind marcată de conflicte frecvente cauzate de consumul excesiv de alcool.

În ziua fatidică, Mihai Tănase s-a întors beat de la muncă și l-a atacat pe tatăl său care stătea liniștit în casa din Iași.

„El a venit de la muncă băut. Eu stăteam pe pat și mă uitam la televizor, când a venit și a început să mă bată. M-a bătut, iar apoi s-a dus în spate, acolo unde locuia el. S-a întors peste vreo jumătate de oră și a dat cu securea în ușa mea de la bucătărie. A dat să-mi dea cu securea, m-a lovit la mână. Când am văzut că îmi dă cu securea, m-am apărat, și l-am înjunghiat”, povestește Vasile Tănase momentele terifiante.

Vecinii din Iași povestesc umilințele la care era supus bătrânul

Conform declarațiilor martorilor și ale concubinei lui Mihai, violența era o prezență constantă în viața acestei familii din Iași.

„Noi eram împreună de 15-16 ani. Tatăl lui a fost la închisoare, iar de când s-a întors, face doar scandal. În fiecare zi (…) mă jignea, îmi spunea să plec din casă”, spune Elena Ristea, partenera lui Mihai, despre tensiunile din familie.

Vecinii din Iași au confirmat comportamentul agresiv al fiului bătrânului, descriind incidente repetate de violență împotriva tatălui său.

„Mihai, de câte ori se îmbăta, îl bătea pe taică-su. Dacă se îmbăta de trei ori pe zi, de trei ori îl bătea. Bătrânul a fost în pușcărie și, de când s-a întors, era mereu bătut. Îi punea lanț la gât, l-a târât prin ogradă”, au povestit vecinii.

Tatăl din Iași are remușcări, iubita victimei a avut un șoc

Tragedia din Iași a lăsat comunitatea în stare de șoc. „Când l-am văzut întins, mort în fața ușii, am avut un șoc”, a mărturisit Elena Ristea.

Vasile Tănase, deși și-a apărat acțiunile ca fiind în legitimă apărare, a arătat remușcări: „Regret că l-am omorât… era copilul meu”, a spus tatăl din Iași.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile investighează circumstanțele exacte ale incidentului.

Vecinii au mai spus că Elena Ristea ar fi jucat un rol în escaladarea conflictului: „Mai mult, femeia îl ațâța. Cum venea de la muncă, ea tot îi povestea și apoi intra peste el în casă și îl bătea. Din cauza ei s-a întâmplat nenorocirea asta”, sunt de părere vecinii bărbatului din Iași.

