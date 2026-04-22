Freddy Horion, rezident în Gent, a împușcat și ucis 6 oameni pe 23 iunie 1979, inclusiv întreaga familie Steyaert din Sint-Amandsberg (soții Roland și Leona Van Lancker, fiicele lor Hilde, 13 ani, precum și Anne-Marie, 22 de ani, și logodnicul ei Marc De Croock, 24 de ani)

Condamnat inițial la moarte, în 1980, pedeapsa a fost comutată la închisoare pe viață, pe care o execută și azi.

Marțea viitoare, pe 28 aprilie, el va apărea în fața Tribunalului de Executare a Pedepselor (SURB) din Gent pentru a 38-a oară, cu speranța eliberării.

„Doamna C.”

După un interviu televizat din 2017, femeia, numită „doamna C.”, l-a contactat pe Freddy Horion, al doilea cel mai longeviv deținut din Belgia. Ceea ce a început cu scrisori de susținere s-a transformat curând într-o poveste de dragoste.

Dar dragostea s-a dovedit a fi mai mult „o glumă costisitoare”. Cu scuze despre o geantă furată, conturi bancare blocate și o mașină de spălat stricată, „doamna C.” a reușit să-l escrocheze pe Freddy cu zeci de mii de euro.

Horion economisise banii în peste 40 de ani de muncă în închisoare, unde era plătit cu 0,75 de euro pe oră.

„Nu mi-a mai rămas nimic”

„Nu mi-a mai rămas nimic, i-am trimis tot”, oftează criminalul, care și etichetează acum fosta iubită, cu care se logodise după gratii, drept „o vrăjitoare”

Când o posibilă eliberare a devenit o opțiune reală după ani de proceduri legale, „iubirea” s-a schimbat complet.

Logodnica l-a reclamat la Ministerul Justiției

Femeia a întrerupt contactul cu deținutul, ba l-a și reclamat Ministerului Justiției pentru discuții telefonice ilegale, pe care le-a trimis departamentului pe un stick USB.

Biroul procurorului a închis, ulterior, ancheta fără a lua măsuri suplimentare.

Pentru a fi eliberat sau transferat într-o instituție psihiatrică este o cerință strictă, un loc de domiciliu, iar mutarea la fosta logodnică era piatra de temelie a planului său de reabilitare.

Acesta s-a destrămat complet acum. Fără bani și fără un loc de cazare clar, există o mare probabilitate ca bătrânul ucigaș să fie nevoit să-și petreacă restul zilelor în închisoare.

Disperat că nu a fost eliberat, Horion a cerut să fie eutanasiat

Anul trecut, Horion a cerut să fie eutanasiat, pentru „suferința psihologică insuportabilă, cauzată de încarcerarea sa și de refuzul repetat al eliberării condiționate”.

