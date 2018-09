„Nu, nu facem nicio petrecere, nu ne-am dorit decât să ne cununăm, ne-am dorit dinainte de a avea o problema cu penitenciarele. A fost planificată din momentul în care ne-am întâlnit. Nași vor fi niște prieteni foarte buni și apropiați nouă. Am simțit că e aleasă de când am văzut-o. Nu putem spune că a fost dragoste la prima vedere, dar chimia s-a văzut ulterior”, a declarat fostul președinte al clubului Dinamo după cununia civilă, potrivit wowbiz.ro.

Valentina a fost emoționată și vizibil fericită să-și unească destinul cu tatăl copilului ei și cu bărbatul pe care îl iubește.

„Așteptăm momentul asta, ați văzut că noi am fost uniți de la început și în momente foarte grele. Nu avem nicio îndoială că vom rămâne uniți acum, în momente bune. Sunt fericită, sunt împlinită, recunosc că sunt și emoționată pentru că amândoi am așteptat momentul asta de multă vreme și uite că s-a întâmplat. Am ales o rochie roșie pentru că roșu e culoarea mea preferată”, a spus Pelinel.

Despre momentul în care au decis să se căsătorească, cuplul a spus că a fost o discuție pe terasă, foarte directă, iar decizia a fost instantanee și imprevizibilă: „Gata, săptămâna viitoare ne căsătorim. Tată o iubește foarte mult pe Valentina, mi-a zis să fim împreună până la restul vieții”, a mai precizat Borcea.

