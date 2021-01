Cristian Oancea a precizat că, după cadrele didactice, ar trebui să urmeze persoanele peste 60-65 de ani și bolnavii cronici.

”Profesorii reprezintă o categorie esențială pentru vaccinare și pentru dânșii se vor asigura fluxuri speciale”, a declarat Cristian Oancea.

”Punctul meu de vedere este că profesorii ar trebui să aibă prioritate în acest moment, urmat de patologia de peste 60 – 65 de ani, de bolnavii cronici, deoarece acolo sunt reprezentați de bunicii și de părinții noștri care se duc și iau copiii de la școală, îi duc la școală, etc. Și acolo am văzut și în primul val și în al doilea val că am avut focare de diseminări intracomunitare”, a spus Cristian Oancea.

Medicul timișorean este convins că livrarea de vaccinuri anti-COVID-19 ”își va reveni”, după ce o săptămână aceasta a scăzut în toată Europa.

”Acum e o perioadă de o săptămână – două săptămâni în care în toată Europa s-a scăzut livrarea de vaccinuri. Această perioadă își va reveni, vom reveni la graficul inițial și, în plus, vom asigura vaccinuri în plus, probabil după prima sau a doua săptămână din februarie, după cum au anunțat producătorii”, a precizat Cristian Oancea.

De la începutul campaniei de vaccinare din România, din 27 decembrie 2020, au fost administrate până joi seară în total 609.396 doze de vaccin Pfizer, conform Comitetului național pentru vaccinare.

FOTO: Cristian Oancea – Facebook

