Regizorul Cristian Pepino a murit la 75 de ani

Cristian Pepino, un nume esențial al teatrului de animație din România, a murit. Teatrul de Animație Țăndărică transmite un mesaj emoționant odată cu pierderea regizorului, considerat un „pilon al artei teatrale”.

„Cristian Pepino a fost un reper artistic, un spirit viu, atent la detaliu, exigent și pasionat, care a știut să ducă teatrul de animație dincolo de convenție și să îi dea consistență, forță și demnitate.

A crezut în această artă fără rezerve și a apărat-o cu fermitate (…) Plecarea sa lasă un gol dureros în comunitatea teatrală. Rămân însă spectacolele, ideile, discipolii și amprenta unei vieți dedicate scenei”, a transmis Teatrul de Animație Țăndărică din București, pe Facebook.

Reprezentanții Teatrului Țăndărică au anunțat că persoanele care doresc să îi aducă un ultim omagiu regizorului o pot face joi, 26 februarie 2026, în foaierul Teatrului de Animație Țăndărică, între orele 13.00 și 22.00.

Val de mesaje emoționante după moartea lui Cristian Pepino

Renumit pentru contribuțiile sale în teatrul de păpuși, Pepino a regizat peste 120 de spectacole și a fost o figură emblematică în domeniu. Renumit regizor, scenarist, scriitor, scenograf și grafician, Pepino a lăsat o moștenire culturală impresionantă.

„Dacă spui teatru de păpuși, spui Cristian Pepino. Regizor, profesor, prieten, părinte pentru multe generații, iubitor de artă, cu suflet bun și foarte mult umor. Așa l-am cunoscut, înconjurat de oameni și dezinteresat de tot ce este meschin în profesia noastră. Drum lin, Domn Profesor, mă bucur că v-am cunoscut”, a scris Ștefan Craiu pe Facebook, amintindu-și cu emoție de mentorul său.

Printre cei care i-au adus un omagiu se numără și scriitoarea Ana Barton.

„Cristi, omul care râdea ca să-și vadă râsul. Omul care împărtășea arta lui cu toți cei care iubeau arta. Azi, Cristi a urcat la Domnul, cu bunătatea lui, cu lumina lui. Mulțumim pentru daruri, Cristi, le păstrăm în inimi”, a transmis ea, potrivit Agerpres.

Detalii despre cariera și activitatea regizorului Cristian Pepino

De-a lungul carierei, Cristian Pepino a fost recunoscut cu distincții precum Ordinul «Pentru Merit» în grad de Cavaler (2002), Premiul de excelență oferit de Ministerul Culturii (2003) și titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Arte din Târgu-Mureș (2009).

În 2019, regizorul Cristian Pepino a fost premiat la Gala UNITER, iar în octombrie 2025, Senatul UNATC i-a conferit titlul de Professor Emeritus. În lumea teatrului de animație, Pepino va rămâne un reper pentru generații întregi de artiști și studenți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE