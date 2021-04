Cristian Popescu Piedone, 58 de ani, face parte din Masonerie. A recunoscut-o fără echivoc în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, face parte din Loja ”Lumină și Adevăr”.

„La nicio lună de la investirea ca primar al sectorului 4, am decis, în termeni masonici, să intru am intrat în adormire. M-am retras. Calitatea de mason, o dată ce o ai, nu e ca o demisie. Dar poți să nu mai activezi, se numește ”intrarea în adormire”. Nu am vrut să amestec una cu alta, din proprie inițiativă, fiind primar. Eram ”venerabil”, gradul cel mai mare în lojă, ales sau votat de frații masoni. Din 2008 sunt în adormire. De când activez? De la începuturi”, i-a explicat actualul primar al sectorului 5 lui Denise Rifai.

„Sunt spontan”

De ce crede că-l votează bucureștenii? „Vine un timp când tot poporul ăsta nu mai înghite vrăjeli. Se uită la ce ai făcut. Ți-a dat căruța pe mâna, ai intrat cu ea în gard, îți zice „du-te, mă nene!”. La alegerile de la sectorul 5, anul trecut, am investit în zece role de scotch să lipim afișele, cu 12 tineri pe trotinete, le mulțumesc și lui Dumnezeu, și cetățenilor pentru încrederea acordată. În spatele meu, este un mare creier care, de fapt, nu există.

Sunt un tip spontan, și-n discuție, și-n evoluție. Nu fac o strategie, cu stegulețe, eu te atac pe tine, tu pe mine. Mă trezesc dimineața, dacă-mi ajută Dumnezeu, fac strategia local. Nu m-am lăsat niciodată pe mâna cuiva, ascult pe toată lumea, iar la un moment dat ori iese o „nucleară”, ori nu iese nimic”, a povestit Piedone.

