Birourile primarului și administratorului public au fost sigilate

Decizia de reținere pentru 24 de ore a fost luată de procurorii DNA Constanța după perchezițiile desfășurate miercuri și audierile ulterioare. Printre cei vizați se află atât edilul Cristian Radu, cât și administratorul public al orașului, George Didi Călin.

DNA a confirmat efectuarea a cinci percheziții pe raza județului Constanța, într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție comise de funcționari publici.

Birourile primarului și administratorului public au fost sigilate, iar anchetatorii au cerut Primăriei Mangalia mai multe documente relevante pentru investigație.

Cine este Cristian Radu, primarul din Mangalia

Cristian Radu este primarul municipiului Mangalia din anul 2012, fiind la al patrulea mandat. Înainte de a fi ales primar, a fost șeful Gărzii Financiare Constanța timp de 8 ani, și este licențiat în Management și Drept, având și un curs postuniversitar la Colegiul Național de Apărare.

În ultimii ani, primarul a fost implicat în mai multe controverse și anchete judiciare. Procurorii DNA Constanța îl acuză pe Cristian Radu de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei în legătură cu contracte de asistență juridică încheiate cu dedicație.

De asemenea, primarul și familia sa dețin mai multe terenuri și proprietăți imobiliare, iar veniturile și averile acestora au fost subiect de analiză publică. Dosarele sale se află în diferite faze de judecată.

