Percheziții și la Primăria Mangalia

DNA a confirmat că sunt efectuate cinci percheziţii în judeţul Constanţa într-un dosar vizând infracţiuni de corupţie comise de funcţionari publici. Pe lângă locuința lui Cristian Radu, anchetatorii percheziționează și Primăria Mangalia.

Anchetatorii au sigilat biroul primarul Cristian Radu, dar şi pe cel al administratorului public George Didi Călin. De asemenea, procurorii DNA au solicitat reprezentanţilor Primăriei să le pună la dispoziţie mai multe documente.

Totodată, Cristian Radu şi George Didi Călin ar urma să fie aduşi la sediul Primăriei Mangalia.

Cercetări într-un dosar de corupție

DNA a transmis că procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie de către funcţionari publici din administraţia locală.

„În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza judeţului Constanţa, dintre care una este sediul unei instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, a precizat DNA.

Cine este Cristian Radu, primarul din Mangalia

Cristian Radu este primarul municipiului Mangalia din anul 2012, fiind la al patrulea mandat. Înainte de a fi ales primar, a fost șeful Gărzii Financiare Constanța timp de 8 ani, și este licențiat în Management și Drept, având și un curs postuniversitar la Colegiul Național de Apărare.

În ultimii ani, primarul a fost implicat în mai multe controverse și anchete judiciare. Procurorii DNA Constanța îl acuză pe Cristian Radu de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei în legătură cu contracte de asistență juridică încheiate cu dedicație.

De asemenea, primarul și familia sa dețin mai multe terenuri și proprietăți imobiliare, iar veniturile și averea acestora au fost subiect de analiză publică. Dosarele sale se află în diferite faze de judecată.

