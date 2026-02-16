CTP, despre Nicușor Dan: 9 luni de mandat fără realizări și o vizită fără rost la Washington

„Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump. Acum, că Mr. Dan goes to Washington, mai rămâne un detaliu, neesențial: ce-o să facă acolo”, și-a început CTP editorialul.

El a făcut apoi un bilanț al celor 9 luni de mandat ale șefului statului și a scris că Nicușor Dan doar „a scăldat-o”, adică nu a luat decizii importante, nu a obținut rezultate concrete și a lăsat inițiative și probleme nerezolvate.

„Nu a luat nicio decizie, cu excepția dării afară după o lună a consilierului Ludovic Orban, un antipesedist experimentat. A încercat să-și impună forțajul electoral că nu se va mări TVA, n-a reușit. Încăpățânarea cu care s-a străduit să oprească Legea împotriva legionarismului și antisemitismului a fost degeaba. N-a izbutit, nici nu cred că a vrut, să pună frână atacurilor zilnice ale PSD în cap cu Grindeanu-Știucă, de un patetism populist grețos, asupra premierului Bolojan și tuturor măsurilor acestuia”, a remarcat Cristian Tudor Popescu.

Cristian Tudor Popescu este jurnalist din 1990. Foto: Shutterstock

Gazetarul a adăugat că nici promisiunile făcute la finalul anului trecut referitoare la referendumul din justiție nu mai sunt de actualitate. „Prostiile de felul «referendum cu magistrații la început de ianuarie» și «CSM va pleca urgent acasă» le-a făcut pur și simplu uitate. Șefi la SRI și SIE, ioc. La evenimente internaționale de vârf s-a dus din 3 în 3, și când s-a dus n-am auzit de niciun discurs al d-sale care să fi reținut atenția cuiva. Adică n-a umblat teleleu, cum zice consilierul său șef, Barbălată sau cum îl cheamă”, a scris CTP, cu referire la consilierul prezidențial Marius Lazurca, cel care a explicat luna trecută de ce nu merge Nicușor Dan la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția.

Și atunci, ce probabilitate ar fi să întreprindă ceva, să obțină ceva la Clubul Trump? Răspuns – aproximativ 0.00. A, da, uitam, o să stabilească prețioase legături personale privilegiate cu liderii Belarus, Ungaria, Bulgaria, Kosovo sau Albania… Și să se intersecteze cu Trump pe un hol (ca Iliescu cu Bush în `91) care să îi arunce din vârful buzelor „Romeinia iz fentestic!”. Cristian Tudor Popescu:

În final, CTP i-a transmis un mesaj tăios șefului statului, în contextul în care politica externă a României este coordonată în principal de președinte și de Ministerul de Externe, dar rolul președintelui este cel mai important, pentru că el are ultimul cuvânt în problemele de securitate și reprezentare internațională.

„Europa traversează o perioadă critică, cum nu apare decât o dată la câteva decenii. În astfel de momente, o țară ca România poate câștiga respect și prețuire prin atitudini și acțiuni ferme și curajoase. De pildă, președintele Dan să declare ca inadmisibilă, amestec grosolan în politica internă a țărilor UE, intenția SUA de a finanța partidele național-extremiste populiste din Europa. Pentru asta însă, politica externă trebuie făcută de oameni de valoare, bine conturați, care să nu aibă în spate o țară blocată de PSD”, a conchis gazetarul.

Nicușor Dan merge la Consiliul pentru Pace al lui Trump, pe 19 februarie

Amintim că președintele SUA, Donald Trump, a inițiat în luna ianuarie un așa-numit „Consiliu pentru Pace”, prezentat a fi o inițiativă pentru promovarea păcii și a stabilității, destinată soluționării conflictelor globale, care va fi condusă pe viață de el. Țările invitate au mandate de trei ani, iar pentru a deveni membre permanente trebuie să plătească un miliard de dolari.

Aproximativ 60 de state au primit invitații, dar până acum au acceptat aproximativ 25. Foarte important, pentru că există temerea că acest „Consiliu pentru Pace” ar putea periclita munca Organizației Națiunilor Unite (ONU), marile puteri europene Franța, Germania, Italia și Marea Britanie au manifestat reticență față de structura propusă de Trump.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat duminică, 15 februarie, că a acceptat invitația lui Donald Trump și va merge pe 19 februarie la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, însă România va avea doar rolul de observator. Mai exact, țara noastră va participa la discuții, dar nu va avea drept de vot la deciziile finale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE